Судя по онлайн-табло аэропорта Внуково, были задержаны рейсы вылета в Самарканд, Анталья, Санкт-Петербург, Бодрум, Ульяновск, Сочи, Ташкент, Стамбул. На некоторые рейсы уже началась регистрация и задержка была незначительная. Что касается прилета, то здесь задержек гораздо больше. Рейс из Тюмени, Красноярска перевели в Домодедово, это актуальная информация на 13 часов по новосибисркому времени.