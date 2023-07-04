Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:49
В пресс-службе Росавиации сообщили, что шесть рейсов из Внуково были перенаправлены на аэродромы в Шереметьево и Домодедово. Три рейса авиакомпании «Победа» направили в Шереметьево, а один рейс каждой из авиакомпаний Azur Air, UTair и Flydubai отправили в Домодедово.
Утром 4 июля в районе села Валуево сбили два беспилотника, которые находились рядом с Внуково. Еще два дрона были сбиты в Калужской области и в районе Кубинки. Согласно некоторым источникам, один из дронов упал на территории военного объекта в Кубинке.
В ответ на произошедшее, Внуково начал задерживать рейсы, которые должны были вылетать после 5:00 утра. Это привело к введению ограничений на прием и отправку самолетов с 5:10 до 8:00. Однако около 8:00 Росавиация сообщила, что Внуково возобновил свою работу.
Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об атаках дронов. Он отметил, что силами противовоздушной обороны были отражены все атаки, и все обнаруженные беспилотники были уничтожены. Пострадавших в результате инцидента нет, пишет «РБК».
Комментарий Минобороны РФ: «Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы. Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сообщается в официальном Телеграм-канале Минобороны страны.
Судя по онлайн-табло аэропорта Внуково, были задержаны рейсы вылета в Самарканд, Анталья, Санкт-Петербург, Бодрум, Ульяновск, Сочи, Ташкент, Стамбул. На некоторые рейсы уже началась регистрация и задержка была незначительная. Что касается прилета, то здесь задержек гораздо больше. Рейс из Тюмени, Красноярска перевели в Домодедово, это актуальная информация на 13 часов по новосибисркому времени.
По информации на сайте Новосибирского аэропорта Толмачево, прибытие рейса (WZ 1113) авиакомпании Red Wings из Москвы/Внуково в Новосибирск в 14.40 было отменено. А также вылет рейса (S7 2524) компании S7 в Москву/Домодедово в 18.25 был отменен.