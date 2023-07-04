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Незнакомка среди ночи залезла в постель к новосибирцам, которые забыли закрыть дверь

4 июля 2023, 07:33
Фото: АСТ-54/ВК
Сибирячка изрядно перепила и ночью легла в чужую постель
Симпатичная девушка в Новосибирске изрядно перепила и ночью перепутала квартиры. Она спокойно проникла в чужой дом, сходила «по большому» и легла спать в кровать к хозяевам.

Эту историю пострадавшие жильцы рассказали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». С их слов они забыли закрыть дверь, и незнакомка проникла в их квартиру в ночь на 4 июля.

«Представьте себе ситуацию спите и к вам в кровать залезает левая тёлка, которая не понимает, что происходит», — рассказали новосибирцы.

Позже выяснилось, что незнакомка в эту ночь переборщила с выпивкой. В состоянии опьянения она попала в чужую постель, сама детально не помнит, как это произошло.

Хозяева выгнали девушку из квартиры, а потом написали пост в соцсети. Сибирячка пришла в себя и начала умолять паблики удалить эту историю.

#Алина Шефер#Алкоголь#Общество#Девушка#Новосибирск#Новосибирская область
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