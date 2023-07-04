Незнакомка среди ночи залезла в постель к новосибирцам, которые забыли закрыть дверь

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Эту историю пострадавшие жильцы рассказали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». С их слов они забыли закрыть дверь, и незнакомка проникла в их квартиру в ночь на 4 июля.
«Представьте себе ситуацию спите и к вам в кровать залезает левая тёлка, которая не понимает, что происходит», — рассказали новосибирцы.
Позже выяснилось, что незнакомка в эту ночь переборщила с выпивкой. В состоянии опьянения она попала в чужую постель, сама детально не помнит, как это произошло.
Хозяева выгнали девушку из квартиры, а потом написали пост в соцсети. Сибирячка пришла в себя и начала умолять паблики удалить эту историю.