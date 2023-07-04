Под Новосибирском у матери забрали детей, которых избивал удочкой отчим-тиран

Ранее по соцсетям разлетелось видео, на котором мужчина избивал удочкой девочку. Оказалось, так отрабатывал методы воспитания на ребенке отчим. На эту скандальную историю сразу отреагировали полицейские, инспекторы ПДН и следователи.