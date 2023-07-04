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Под Новосибирском у матери забрали детей, которых избивал удочкой отчим-тиран

4 июля 2023, 10:04
Фото: 1MI
Задержан отчим, избивший девочку удочкой

Под Новосибирском полиция составила протокол на мать избитой отчимом девочки

Полицейские составили протокол на мать, дочь которой избивал ее сожитель в Убинском районе Новосибирской области. Детей пары изъяли из семьи.

Ранее по соцсетям разлетелось видео, на котором мужчина избивал удочкой девочку. Оказалось, так отрабатывал методы воспитания на ребенке отчим. На эту скандальную историю сразу отреагировали полицейские, инспекторы ПДН и следователи.

Семейного тирана правоохранители нашли — это житель Убинского района — и задержали. Также в отделение доставили мать девочки.

«С ним работали представители правоохранительных ведомств. Для обследования дети были помещены в медицинское учреждение. В отношении матери ребенка составлен административный протокол о ненадлежащем исполнение обязанностей по воспитанию детей», — сообщила пресс-секретарь ГУ МВД Новосибирской области Наталья Жуласова.

Против отчима-дебошира возбудили уголовное дело. Детей пары уже проверяют на побои. Известно, что ранее на семью в полицию никто не жаловался.

#Алина Шефер#Дети#Побои#Происшествия#18+#Новосибирск#Новосибирская область
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