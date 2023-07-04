Под Новосибирском у матери забрали детей, которых избивал удочкой отчим-тиран

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Ранее по соцсетям разлетелось видео, на котором мужчина избивал удочкой девочку. Оказалось, так отрабатывал методы воспитания на ребенке отчим. На эту скандальную историю сразу отреагировали полицейские, инспекторы ПДН и следователи.
Семейного тирана правоохранители нашли — это житель Убинского района — и задержали. Также в отделение доставили мать девочки.
«С ним работали представители правоохранительных ведомств. Для обследования дети были помещены в медицинское учреждение. В отношении матери ребенка составлен административный протокол о ненадлежащем исполнение обязанностей по воспитанию детей», — сообщила пресс-секретарь ГУ МВД Новосибирской области Наталья Жуласова.
Против отчима-дебошира возбудили уголовное дело. Детей пары уже проверяют на побои. Известно, что ранее на семью в полицию никто не жаловался.