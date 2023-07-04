Расстрелявший толпу возле бара буйный новосибирец получил «строгач»

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
«11 августа 2018 года осужденный шел мимо бара в Железнодорожном районе Новосибирска. Находясь возле заведения, мужчина выстрелил из травматического пистолета в голову 23-летнему молодому человеку. Жертва оказалась на месте трагедии случайно», — рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Не остановившись на этом, хулиган начал избивать парня ногами по телу и голове, а затем начал стрелять по разбежавшейся толпе посетителей, ранив посетителя в спину. Затем он скрылся с места происшествия. Избитый юноша скончался в больнице, второй пострадавший выжил.
В ходе предварительного следствия хулиган заявил, что оборонялся и выстрелы были вынужденными. Однако присяжные сочли иначе и признали сибиряка виновным. Теперь любитель травматики проведет пятнадцать лет в колонии строгого режима.