Расстрелявший толпу возле бара буйный новосибирец получил «строгач»

Не остановившись на этом, хулиган начал избивать парня ногами по телу и голове, а затем начал стрелять по разбежавшейся толпе посетителей, ранив посетителя в спину. Затем он скрылся с места происшествия. Избитый юноша скончался в больнице, второй пострадавший выжил.