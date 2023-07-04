Сибирячка пожаловалась на гибель пальмы в «Леруа Мерлен»

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
«Были с мужем вчера, покупали мелочь сантехническую, и решила я посмотреть цветочки. Вот лучше бы не ходила даже, ужас ужасный там… Стоит пальма и смотреть на нее больно. Дерево большое, росло долго, а сейчас почему-то всем наплевать на него. Смотреть на то, как гибнет пальма, которая росла не один год, так себе удовольствие», — возмутилась сибирячка Кира.
Также покупательницу возмутили пожелтевшие листья монстеры. При этом они попросту облетают с растения. Многие посетители, возможно, не стесняются обрывать их.
На возмущенное заявление любительницы цветов уже отреагировали в менеджменте «Леруа Мерлен». Претензия направлена руководству строительного магазина для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер.
Стоит отметить, что у сибирячки уже возникали претензии к «Леруа Мерлен». По словам Киры, к ней домой так и не явился мастер по замеру дверей, несмотря на уже оплаченную заявку. В результате клиентке пришлось долго возиться с возвратом денег и получить компенсацию в другом магазине сети.
Всего у жительницы Новосибирска имеется 101 отзыв на «Флампе». Кроме «Леруа Мерлен», у Киры возникли претензии к бутику косметики «Л’Этуаль» из-за несвоевременной доставки заказанного товара. Позже аналогичная претензия возникла к почтовому сервису DPD.
«Вы — те, кто стучит снизу, когда кому-то кажется, что он уже на дне. Почтовая лошадь в сравнении с вами — пуля и ракета», — возмутилась Кира.