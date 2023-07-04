Сибирячка пожаловалась на гибель пальмы в «Леруа Мерлен»

Стоит отметить, что у сибирячки уже возникали претензии к «Леруа Мерлен». По словам Киры, к ней домой так и не явился мастер по замеру дверей, несмотря на уже оплаченную заявку. В результате клиентке пришлось долго возиться с возвратом денег и получить компенсацию в другом магазине сети.