atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Изображение материала

Старый ЛДС «Арена» отдадут под занятия с молодежью

4 июля 2023, 06:54
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В старом здании ЛДС будут тренироваться юниоры

В Новосибирске ЛДС «Арена» передадут юным хоккеистам

Хоккейный клуб «Сибирь» переезжает на новую ледовую площадку, туда же переместится и молодежная сборная. Однако помещение старого Дворца спорта «Арена» на Богдана Хмельницкого будет пустовать недолго.

Как рассказали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта, старое здание ЛДС «Арена» передадут детской хоккейной школе «Сибирь». До этого новосибирским юниорам приходилось либо встраиваться в график тренировок взрослой и молодежной команд, либо выезжать ледовый дворец «Колос» в Краснообске.

В Новосибирске проведут тестовый матч в новом ЛДС в августе 2023 года
Узнать подробнее

Поэтапный переезд хоккейного клуба «Сибирь» и молодежной команды «Сибирские снайперы» завершится к началу нового сезона. Стоит отметить, что ремонт ЛДС «Арена» длился с 2018 года, на грандиозный проект потратили свыше миллиарда рублей.

В Новосибирске открыли самый большой за Уралом скейт-парк возле нового ЛДС
Узнать подробнее
Читайте также:
ХК «Сибирь» переезжает на новую ледовую арену в Новосибирске
#Новосибирск#Спорт#Александр Ляхов#ЛДС#Хк сибирь#Хоккей
Подпишитесь
В Новосибирске силовики избили полотенцем охранника клиники «1+1»
Вчера, 11:24
Атака беспилотников в Новой Москве: из Внуково переносят авиарейсы
Сегодня, 05:01
Следователи нашли отчима, избившего свою дочь удочкой на видео под Новосибирском
Вчера, 13:01
Губернатор Травников раскритиковал Новосибирск за состояние дорог и тротуаров
Вчера, 04:25
Асфальт сняли: что творится в Первомайском сквере во время реконструкции
Вчера, 08:50
Под Новосибирском завершили поиски двух сбежавших из лагеря девочек
Вчера, 14:49