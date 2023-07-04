Старый ЛДС «Арена» отдадут под занятия с молодежью

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Как рассказали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта, старое здание ЛДС «Арена» передадут детской хоккейной школе «Сибирь». До этого новосибирским юниорам приходилось либо встраиваться в график тренировок взрослой и молодежной команд, либо выезжать ледовый дворец «Колос» в Краснообске.
Поэтапный переезд хоккейного клуба «Сибирь» и молодежной команды «Сибирские снайперы» завершится к началу нового сезона. Стоит отметить, что ремонт ЛДС «Арена» длился с 2018 года, на грандиозный проект потратили свыше миллиарда рублей.