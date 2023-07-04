Старый ЛДС «Арена» отдадут под занятия с молодежью

Как рассказали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта, старое здание ЛДС «Арена» передадут детской хоккейной школе «Сибирь». До этого новосибирским юниорам приходилось либо встраиваться в график тренировок взрослой и молодежной команд, либо выезжать ледовый дворец «Колос» в Краснообске.