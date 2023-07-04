В Барабинске восстановили разбитый на Хэллоуин памятник всем родителям

Памятник всем родителям представляет собой скульптурное изображение пожилой пары, сидящей на лавочке с голубем на руках. Композиция является одной из достопримечательностей Барабинска, ее можно видеть возле краеведческого музея. К сожалению, в прошлом году неизвестные вандалы решили своеобразно отметить Хэллоуин порчей памятника краской.