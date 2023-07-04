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В Барабинске восстановили разбитый на Хэллоуин памятник всем родителям

4 июля 2023, 06:23
Фото: Администрация города Барабинска
Памятник был испорчен вандалами

В Барабинске восстановили разбитый на Хэллоуин памятник всем родителям

В Барабинске был восстановлен разрушенный вандалами памятник, посвященный всем родителям. Арт-объект долгое время украшал территорию местного краеведческого музея.

Как сообщает VN.ru, деньги на восстановление памятника были выделены из фондов депутатов Законодательного собрания Новосибирской области Виталия Новоселова и Дмитрия Франчука. Всего на ремонт арт-объекта и монтаж системы видеонаблюдения направили 350 тысяч рублей.

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Памятник всем родителям представляет собой скульптурное изображение пожилой пары, сидящей на лавочке с голубем на руках. Композиция является одной из достопримечательностей Барабинска, ее можно видеть возле краеведческого музея. К сожалению, в прошлом году неизвестные вандалы решили своеобразно отметить Хэллоуин порчей памятника краской.

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#Барабинск#Культура#Александр Ляхов#Памятник#Память#Родители#Вандалы#Вандализм
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