В Барабинске восстановили разбитый на Хэллоуин памятник всем родителям

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Как сообщает VN.ru, деньги на восстановление памятника были выделены из фондов депутатов Законодательного собрания Новосибирской области Виталия Новоселова и Дмитрия Франчука. Всего на ремонт арт-объекта и монтаж системы видеонаблюдения направили 350 тысяч рублей.
Памятник всем родителям представляет собой скульптурное изображение пожилой пары, сидящей на лавочке с голубем на руках. Композиция является одной из достопримечательностей Барабинска, ее можно видеть возле краеведческого музея. К сожалению, в прошлом году неизвестные вандалы решили своеобразно отметить Хэллоуин порчей памятника краской.