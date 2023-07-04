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В Новосибирске 3-летняя девочка скончалась в больнице

4 июля 2023, 07:16
Фото: 1MI
Трехлетняя девочка при загадочных обстоятельствах умерла в одной из больниц Новосибирска. Ее мама попросила главу СК России Бастрыкина разобраться в смерти дочери.

Сибирячка сама написала председателю Следкома РФ в приемную во «ВКонтакте». Рассказала, что в декабре прошлого года потеряла 3-летнюю дочь в больнице. Девочка якобы скончалась по вине медиков.

По словам женщины, в клинике проводили расследование, но никого из врачей до сих пор к ответственности не привлекли. Хоть и проводили экспертизу по выяснению деталей гибели ребенка.

Александр Бастрыкин поручил и. о. регионального СК Виталию Зарипову представить доклад о результатах проверки и принятом решении. Дело взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее в ЦРБ Купино под Новосибирском умерла 12-летняя школьница. У нее диагностировали ОРВИ.

12-летняя девочка с диагнозом ОРВИ умерла в Купинской ЦРБ под Новосибирском
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#Общество#Дети#Смерть#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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