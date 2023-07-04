В Новосибирске 3-летняя девочка скончалась в больнице

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Сибирячка сама написала председателю Следкома РФ в приемную во «ВКонтакте». Рассказала, что в декабре прошлого года потеряла 3-летнюю дочь в больнице. Девочка якобы скончалась по вине медиков.
По словам женщины, в клинике проводили расследование, но никого из врачей до сих пор к ответственности не привлекли. Хоть и проводили экспертизу по выяснению деталей гибели ребенка.
Александр Бастрыкин поручил и. о. регионального СК Виталию Зарипову представить доклад о результатах проверки и принятом решении. Дело взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, ранее в ЦРБ Купино под Новосибирском умерла 12-летняя школьница. У нее диагностировали ОРВИ.