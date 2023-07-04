В Новосибирске ГИБДД отменила 25 штрафов из-за ошибок камеры на Октябрьском мосту

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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В Новосибирске было отменено 25 штрафов из-за неправильной работы камеры на Октябрьском мосту. Причина оказалась весьма необычной: знак ограничения скорости был покрыт чёрной плёнкой, и автомобилисты могли ехать на 20 км/ч быстрее, чем следовало.
Камера же регистрировала это как превышение. В связи с этим в мэрии и центре автоматической фиксации административных нарушений провели совещания, где обсудили неприемлемость подобных ошибок.
Также четверых человек привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас камеры настроены правильно и ошибки в работе не должны повториться, пишет НГС.