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В Новосибирске товарищи пытались передать зеку смартфоны в банке с тушенкой

4 июля 2023, 11:19
Фото: ГУФСИН НСО
Надзиратели ИК-13 в Новосибирске нашли смартфоны в банке тушенки
Надзиратели ИК-13 в Новосибирске нашли смартфоны в банке тушенки. Их пытались пронести осужденному товарищи.

Сотрудники колонии обнаружили два сотовых телефона, чехлы, зарядки при досмотре продуктовой передачки одному из осужденных. Некие люди умудрились упаковать эти предметы в медицинскую перчатку, а ее спрятали в банку тушенки.

Их план был раскрыт. «Курьеров» теперь могут за это наказать.

«По факту произошедшего будет проведена проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности», — сообщил пресс-секретарь ГУФСИН Новосибирской области Олег Огуля.

Напомним, ранее в одной из колоний Новосибирска заключенный убил сокамерника и продлил себе срок.

Убийца зарезал сокамерника в колонии Новосибирской области
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#Колония#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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