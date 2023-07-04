В Новосибирске товарищи пытались передать зеку смартфоны в банке с тушенкой

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Сотрудники колонии обнаружили два сотовых телефона, чехлы, зарядки при досмотре продуктовой передачки одному из осужденных. Некие люди умудрились упаковать эти предметы в медицинскую перчатку, а ее спрятали в банку тушенки.
Их план был раскрыт. «Курьеров» теперь могут за это наказать.
«По факту произошедшего будет проведена проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности», — сообщил пресс-секретарь ГУФСИН Новосибирской области Олег Огуля.
Напомним, ранее в одной из колоний Новосибирска заключенный убил сокамерника и продлил себе срок.