В Новосибирской области похоронят двух погибших на СВО бойцов

Другой погибший — Александр Березин, который был жителем Колыванского района. Он отправился на службу по контракту в мае 2023 года и погиб в боях на Донбассе 24 июня того же года. Прощание с ним будет проходить в поселке Колывань в доме №121 на улице Ленина с 10:00 до 11:00, а похороны состоятся в селе Боярка.