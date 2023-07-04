В Новосибирской области похоронят двух погибших на СВО бойцов

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
В Новосибирской области 4 июля будут прощаться с двумя военными, которые погибли на СВО. Один из них — Александр Дедюхин, уроженец Барабинского района, отправился на службу осенью 2022 года после частичной мобилизации. Во время выполнения боевых задач он погиб 19 июня 2023 года. Прощание с ним состоится в Новочановском ЦСДК в 10:00, а погребение запланировано на 13:00.
Другой погибший — Александр Березин, который был жителем Колыванского района. Он отправился на службу по контракту в мае 2023 года и погиб в боях на Донбассе 24 июня того же года. Прощание с ним будет проходить в поселке Колывань в доме №121 на улице Ленина с 10:00 до 11:00, а похороны состоятся в селе Боярка.