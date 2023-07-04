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Сколько новосибирцев умерли за полгода — шокирующая статистика ЗАГС

4 июля 2023, 03:46
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Смертность выше рождаемости
За 6 месяцев 2023 года в Новосибирской области умерли 17 709 человек, а родились 12 797 детей, при этом число умерших за май и июнь снизилось по сравнению с предыдущими месяцами.

Опубликована статистика о смертности в Новосибирской области за последние полгода.

За июнь 2023 года, по данным ЗАГС, в регионе скончались 3103 человека, а родилось 2251 детей. Общее количество умерших в течение 6 месяцев составляет 17 709 человек, а новорожденных — 12 797.

Сравнивая эти данные с предыдущим месяцем, можно отметить сокращение числа умерших. В мае этого года ушло из жизни 3144 человека. Также заметно падение рождаемости: в прошлом месяце появилось на свет 2112 детей. В апреле этого года было зарегистрировано 2097 новорожденных. В марте умерло 2896 человек, а родилось 2361 человек.

Смертность на треть превысила рождаемость в Новосибирской области в мае 2023
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#Загс#Статистика#Смертность#Рождаемость#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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