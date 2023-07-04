Сколько новосибирцев умерли за полгода — шокирующая статистика ЗАГС

Сравнивая эти данные с предыдущим месяцем, можно отметить сокращение числа умерших. В мае этого года ушло из жизни 3144 человека. Также заметно падение рождаемости: в прошлом месяце появилось на свет 2112 детей. В апреле этого года было зарегистрировано 2097 новорожденных. В марте умерло 2896 человек, а родилось 2361 человек.