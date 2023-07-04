Сколько новосибирцев умерли за полгода — шокирующая статистика ЗАГС

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Опубликована статистика о смертности в Новосибирской области за последние полгода.
За июнь 2023 года, по данным ЗАГС, в регионе скончались 3103 человека, а родилось 2251 детей. Общее количество умерших в течение 6 месяцев составляет 17 709 человек, а новорожденных — 12 797.
Сравнивая эти данные с предыдущим месяцем, можно отметить сокращение числа умерших. В мае этого года ушло из жизни 3144 человека. Также заметно падение рождаемости: в прошлом месяце появилось на свет 2112 детей. В апреле этого года было зарегистрировано 2097 новорожденных. В марте умерло 2896 человек, а родилось 2361 человек.