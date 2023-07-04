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Зампредом Новосибирского областного суда может стать Павел Яковинов

4 июля 2023, 14:51
Фото: «Суды общей юрисдикции Новосибирской области»/ВК
На пост зампреда Новосибирского областного суда рекомендуют Павла Яковинова. Об этом говорится в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Яковинов имеет большой опыт в судебной сфере. Он работал судьей в Болотном, потом в Дзержинском районе города. Возглавлял Бердский суд.

Должность Павел Валерьевич получит только после одобрения его кандидатуры комиссией президента. После лично Владимир Путин должен подписать Указ о назначении.

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Напомним, ранее в Новосибирске в судах произошли кардинальные кадровые изменения. Путин назначил 6 новых судей в районы города.

#Алина Шефер#Суд#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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