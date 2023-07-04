Зампредом Новосибирского областного суда может стать Павел Яковинов

На пост зампреда Новосибирского областного суда рекомендуют Павла Яковинова. Об этом говорится в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Яковинов имеет большой опыт в судебной сфере. Он работал судьей в Болотном, потом в Дзержинском районе города. Возглавлял Бердский суд. Должность Павел Валерьевич получит только после одобрения его кандидатуры комиссией президента. После лично Владимир Путин должен подписать Указ о назначении. Президент РФ Путин назначил шесть новых судей в Новосибирской области Узнать подробнее Напомним, ранее в Новосибирске в судах произошли кардинальные кадровые изменения. Путин назначил 6 новых судей в районы города.