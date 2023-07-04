Зампредом Новосибирского областного суда может стать Павел Яковинов

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Яковинов имеет большой опыт в судебной сфере. Он работал судьей в Болотном, потом в Дзержинском районе города. Возглавлял Бердский суд.
Должность Павел Валерьевич получит только после одобрения его кандидатуры комиссией президента. После лично Владимир Путин должен подписать Указ о назначении.
Напомним, ранее в Новосибирске в судах произошли кардинальные кадровые изменения. Путин назначил 6 новых судей в районы города.