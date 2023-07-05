Девятиметровую стелу воздвигнут в благоустроенном экопарке Оби по нацпроекту

Один из проектов, который активно реализуется в Новосибирской области в этом году по национальному проекту — «Благоустройство общественной территории Экопарк „Обской“ в г. Оби. О ходе его реализации доложили представители администрации города. Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды. В рамках проекта будут созданы многоуровневый амфитеатр, игровые площадки для детей, универсальное спортивное поле, велодорожки, места для отдыха с выходом на воду. Украшением парка станет 9-метровая стела с мультимедийными панелями, где будет транслироваться различный контент: от выставок детских рисунок до композиций, посвященных всероссийским и общегородским мероприятиям. Планируется, что Экопарк „Обской“ будет сдан уже в 2023 году.