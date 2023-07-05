atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Изображение материала

Девятиметровую стелу воздвигнут в благоустроенном экопарке Оби по нацпроекту

5 июля 2023, 09:13
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Активные работы по благоустройству ведутся в Новосибирской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» — ход его реализации рассмотрен в Правительстве региона 5 июля.

Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» провел заместитель Губернатора Сергей Сёмка. «Всего в Новосибирской области в этом году будет благоустроено 185 объектов: 115 дворовых территорий и 70 общественных пространств. Работы ведутся на 113 объектах, а на 28 уже завершены. Важно, чтобы все предусмотренные средства были вовремя доведены до муниципалитетов и на каждом объекте были завершены в срок», — отметил замгубернатора.

Один из проектов, который активно реализуется в Новосибирской области в этом году по национальному проекту — «Благоустройство общественной территории Экопарк „Обской“ в г. Оби. О ходе его реализации доложили представители администрации города. Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды. В рамках проекта будут созданы многоуровневый амфитеатр, игровые площадки для детей, универсальное спортивное поле, велодорожки, места для отдыха с выходом на воду. Украшением парка станет 9-метровая стела с мультимедийными панелями, где будет транслироваться различный контент: от выставок детских рисунок до композиций, посвященных всероссийским и общегородским мероприятиям. Планируется, что Экопарк „Обской“ будет сдан уже в 2023 году.

Как было отмечено на заседании комиссии, на объектах, благоустраиваемых по национальном проекту, будут проведены выездные проверки качества и сроков. График проверок уже сформирован министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

#Общество#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Горячая вода отключена в трех районах Новосибирска с 5 июля 2023: адреса и сроки
Вчера, 22:47
Выплаты ко Дню семьи, любви и верности 2023 будут в Новосибирской области
Сегодня, 04:43
ТОП-10 фото цветущего Ботсада под Новосибирском — дух захватывает
Сегодня, 06:12
В день Ивана Купалы в Новосибирске отключат не все фонтаны — где будут работать
Сегодня, 02:20
Эпидемиологи проверяют детский лагерь отдыха, ребенок в больнице — сообщаем название
Сегодня, 03:38
Где в Новосибирске можно искупаться: самые дорогие и самые дешевые бассейны
Вчера, 08:43