Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
«Ведутся технические работы» — такое сообщение начали видеть посетители сайта IKEA ровно год назад 5 июля. Что происходило в течение этого года и какие производители заняли нишу шведской компании — какую мебель теперь покупают любители IKEA?
Всплеск спроса сразу после ухода IKEA ощутили многие мебельные компании. Одной из первых его почувствовала компания «Шатура». Компания является собственностью Валентина Зверева, головной офис находится в подмосковном городе Шатура. Выручка компании за 2022 год по данным spark-interfax составила 4,3 млрд руб, чистая прибыль 404,5 млн руб. В Новосибирске два магазина этой компании — в ТЦ «Калейдоскоп» и «Большая медведица». Менеджеры по закупкам в магазинах компании отметили увеличение спроса во втором полугодии примерно на 30%.
Нишу ушедшей IKEA заняли производители, которые раньше продавали свои товары под этим брендом. Большая часть из них является российскими. Например скандинавские кухни в стиле хюгге производит компания «Ангстрем» — сайт компании продолжает работать, причем на нем есть не только кухни, но и другая корпусная мебель, диваны, детские.
Знаменитые икевские стулья Ингольф продаются на Яндекс.Маркет. Цены от 4700 до 5500 руб, конечно, выше, чем были в IKEA, но ненамного. Некоторые модели стульев, которые продавались в IKEA, есть в интернет-магазине Stoolgroup.
Большую часть матрасов в IKEA поставляла компания ASCONA, головной офис которой находится в городе Ковров Владимирской области. Выручка компании за 2022 год составила 40,9 млрд рублей, и выросла за этот год на 7 млрд рублей по данным spark-interfax.
Ряд матрасов производила компания Blue Sleep — это производитель как работал в России, так и работает, матрасы, которые полюбились новосибирцам в IKEA, можно заказать через сайт. Это не так удобно, потому что в Новосибирске нет шоурума компании, но если модель матраса из IKEA известна, его можно попробовать поискать в этой компании.
Частично декор и другие мелочи для дома, очень похожие на икеевские, можно купить в магазине Hoff, в Новосибирске он расположен на улице Мира, 66. Но полноценной заменой IKEA, как предполагалось вначале, бренд так и не стал. Это несмотря на то, что в Hoff, так же, как и в IKEA мебель продается не только по отдельным позициям, но и «комнатами». Возможно, сыграл тот фактор, что цены в Hoff выше.
Кроме того, новосибирцы отмечают недостаточную клиентоориентированность в компании. Например, Юлия пишет в отзывах на Яндекс.Картах об этом магазине: «По мебели — нашли вполне неплохую замену ИКЕА. По ценам также. А вот персонал подкачал. Обучите уже своих сотрудников пользоваться компьютером. Шкаф оформляли 2.5 часа!».
Хотя некоторые в сравнении с IKEA отдают предпочтение Hoff: «Магазин понравился, лучше Икеи. Присутствует какая-то мягкость домашнего интерьера, более красочно, теплота и красота товара. Маленький недостаток выезд с парковки».
Частично посуду, которая продавалась в IKEA, можно найти на сайте компании «Клен» или в новосибирском магазине, который находится в Комбинатском переулке, д. 3.
На сайте Авито можно найти практически весь ассортимент IKEA. Здесь есть как бывшие в употреблении мебель, декор и светильники, так и новые, привезенные специально для перепродажи из Казахстана или других стран продукция. Цены на б/у товары сейчас стали ниже, а сразу после ухода IKEA были просто баснословными — знаменитую акулу Блохэй продавали за 50 и даже за 100 тысяч рублей, неизвестно, правда, нашелся ли покупатель.
На сайте ngs.ru новосибирцы очень эмоционально высказались об уходе любимого бренда:
В основном, новосибирцы ностальгируют по IKEA, а также делятся, где нашли замену икеевским товарам.
В Новосибирске планирует открыть магазины арабский аналог IKEA — компания HOME BOX. Так же претендентом на замену была белорусская сеть Swed House.