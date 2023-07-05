Частично декор и другие мелочи для дома, очень похожие на икеевские, можно купить в магазине Hoff, в Новосибирске он расположен на улице Мира, 66. Но полноценной заменой IKEA, как предполагалось вначале, бренд так и не стал. Это несмотря на то, что в Hoff, так же, как и в IKEA мебель продается не только по отдельным позициям, но и «комнатами». Возможно, сыграл тот фактор, что цены в Hoff выше.