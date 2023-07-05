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Горячая вода отключена в трех районах Новосибирска с 5 июля 2023: адреса и сроки

4 июля 2023, 22:47
Фото: Telegram-канал мэрии Новосибирска
Испытания продлятся почти две недели
В Новосибирске запланировано отключение горячего водоснабжения В какие сроки это произойдет и кому из новосибирцев необходимо заготовить эмалированные тазы — в материале Atas.info.
«ООО „Новосибирская теплосетевая компания“ будет испытывать на 
плотность и прочность тепловые сети по зонам теплоснабжения от ТЭЦ-2
Городского вывода (первая часть испытаний) и ТЭЦ-4 Северо-восточного вывода от ПНС-5 (третий этап)», — сообщили в пресс-центре администрации города Новосибирска.
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Снижать температуру горячей воды и расхолаживать сети начали уже 3 июля. По зоне теплоснабжения от ТЭЦ-2 отопление отключат с 5 по 14 июля (максимальный срок), зоне теплоснабжения от ТЭЦ-4 — с 5 по 16 июля (максимальный срок).

Испытания теплосетей пройдут в Центральном, Октябрьском и Заельцовском районах. В Центральном и Октябрьском районах отключат воду по улице Кривощековской, Колыванской, Каинской, Серебренниковской (до Коммунистической), Свердлова (Красный проспект — Октябрьская магистраль), Сибревкома, Инской, Якушева и Садовой. Также кипятить воду в чайнике и готовить тазики придется жителям домов в промежутке «Маковского — Кирова — Сакко и Ванцетти», Бориса Богаткова, Восход, Гурьевской, Добролюбова, Никитина, Грибоедова, Нижегородской, Декабристов, III Интернационала, 9 Ноября, Обской и Большевистской (Сакко и Ванцетти — Лобова).

Стало известно, в каких домах отключат горячую воду с 5 июля
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В Заельцовском районе воды не будет в домах по улице Аэропорт, Бардина, Кузьмы Минина, Светлановской, Катодной, Северной, Весенней, Тимирязева, Вавилова, Дачной, Перевозчикова, Красный проспект (станция метро «Гагаринская» — Северная), Дмитрия Донского, Дуси Ковальчук, Залесского, Жуковского, Плановой (четные номера домов от метродепо до Тимирязева), Танковой, Кавалерийской, Новой, Овражной и Каунасской.

Также в мэрии предупредили о возможных разрывах трубопроводов и размывах грунта. Подключение горячей воды начнется по мере устравнения выявленных дефектов.

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