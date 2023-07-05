Испытания теплосетей пройдут в Центральном, Октябрьском и Заельцовском районах. В Центральном и Октябрьском районах отключат воду по улице Кривощековской, Колыванской, Каинской, Серебренниковской (до Коммунистической), Свердлова (Красный проспект — Октябрьская магистраль), Сибревкома, Инской, Якушева и Садовой. Также кипятить воду в чайнике и готовить тазики придется жителям домов в промежутке «Маковского — Кирова — Сакко и Ванцетти», Бориса Богаткова, Восход, Гурьевской, Добролюбова, Никитина, Грибоедова, Нижегородской, Декабристов, III Интернационала, 9 Ноября, Обской и Большевистской (Сакко и Ванцетти — Лобова).