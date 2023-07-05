Губернатор дал поручения по развитию туристического «Озёрного кластера» региона

Андрей Травников напомнил, что не только туристическую, но и инженерную инфраструктуру «Озёрного кластера» Правительство Новосибирской области начинало развивать, используя инструменты ещё предыдущей федеральной программы. «Уже два года у нас действует утверждённая Правительством региона областная программа. Туризм в Новосибирской области сегодня очень востребован как жителями региона и окрестных субъектов, так и жителей всей России, других стран. Потенциал озера Чаны не ограничен — того количества людей, которые могли бы создать негативную нагрузку на водоём, мы пока не ожидаем. Что касается дороги Барабинск-Зюзя-Квашнино, то на очередной участок протяжённостью 11 километров документация подготовлена, в этом году заканчивается оформление земельных участков. Это этап ближайших трёх лет. Вопросы электроснабжения и газификации также надо прорабатывать, все возможности обеспечить кластер энергоресурсами есть».