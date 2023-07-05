Губернатор дал поручения по развитию туристического «Озёрного кластера» региона

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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В ходе совещания, состоявшегося в центре отдыха «Бухта Лазурная», в частности, прозвучали доклады о перспективах развития туризма на территории Барабинского района, а также на озёрах Чаны и Карачи. В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Иванинский.
Основные вопросы развития центра «Бухта Лазурная» сегодня — отсутствие полноценной дороги с асфальтовым покрытием и необходимость газификации объекта.
Андрей Травников напомнил, что не только туристическую, но и инженерную инфраструктуру «Озёрного кластера» Правительство Новосибирской области начинало развивать, используя инструменты ещё предыдущей федеральной программы. «Уже два года у нас действует утверждённая Правительством региона областная программа. Туризм в Новосибирской области сегодня очень востребован как жителями региона и окрестных субъектов, так и жителей всей России, других стран. Потенциал озера Чаны не ограничен — того количества людей, которые могли бы создать негативную нагрузку на водоём, мы пока не ожидаем. Что касается дороги Барабинск-Зюзя-Квашнино, то на очередной участок протяжённостью 11 километров документация подготовлена, в этом году заканчивается оформление земельных участков. Это этап ближайших трёх лет. Вопросы электроснабжения и газификации также надо прорабатывать, все возможности обеспечить кластер энергоресурсами есть».
Также Губернатор поручил министру экономического развития Новосибирской области Льву Решетникову максимально использовать возможности федеральной программы «Развитие туризма» до 2030 года и войти в неё с проектом «Озёрный кластер».
Добавим, что туристический потенциал Новосибирской области будет представлен на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Концепция выставки раскрывает особенности Новосибирской области как молодого, динамичного, гостеприимного региона. По количеству размещённых в гостиницах и санаториях туристов в 2022 году Новосибирская область заняла 11-е место среди регионов России — 1,3 млн человек. Ключевыми событиями выставки от Новосибирской области станут: День Сибири (8 ноября), День Новосибирской области (19 ноября), День хоккея (1 декабря), День эскимо (24 ноября), День российской науки (8 февраля), День театра (27 марта).