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Медведя держат в клетке на трассе «Новосибирск-Омск» ради рекламы кафе

5 июля 2023, 08:17
Фото: ЧП Омск/фото Виталия Поддубикова
Сибиряков возмутили владельцы придорожного кафе на трассе «Новосибирск-Омск», которые держат в клетке дикого медведя в рекламных целях. Животное выглядит больным и обессиленным.

По словам водителей, медведь живет в таких условиях уже несколько лет. Когда-то его отловили владельцы заведения у трассы и поместили в клетку. Они якобы пытались пристроить зверя в зоопарк, но его не приняли.

«Это кафе постоянно проверяют после жалоб, но толку нет. Медведь не нужен ни зоопаркам Омска и Новосибирска, ни реабилитационным центрам для диких животных. При этом держать медведя в клетке бизнесменам этим тоже нельзя без документов, но дела нет до этого государству. Сейчас косолапый привлекает посетителей в кафе», — рассказал Atas.info сибиряк Виталий, знакомый с ситуацией.

На медведя сейчас больно смотреть, как утверждают сибиряки. Сидя в узкой клетке, он трется о прутья шерстью, и она лезет. На его морде одни проплешины.

Неравнодушные новосибирцы пытаются достучаться до зоозащитников и Министерства природы и экологии региона. В нашей области уже оказывали помощь медведям, которые в ней нуждались.

#Омск#Медведь#Общество#Минприроды#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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