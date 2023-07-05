Как сообщают читатели группы АСТ-54 Вконтакте, проезд по этим рельсам всегда был плохой. Когда дорожные рабочие раздолбили асфальт на рельсах и засыпали щебнем, люди сначала образовали, что наконец-то починят дорогу. Но прошло больше месяца, а никто так и не продолжил ремонт — щебень растащили колесами и прикатали, рельсы торчат выше уровня дороги, машины не могут проехать.