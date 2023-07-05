Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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Как сообщают читатели группы АСТ-54 Вконтакте, проезд по этим рельсам всегда был плохой. Когда дорожные рабочие раздолбили асфальт на рельсах и засыпали щебнем, люди сначала образовали, что наконец-то починят дорогу. Но прошло больше месяца, а никто так и не продолжил ремонт — щебень растащили колесами и прикатали, рельсы торчат выше уровня дороги, машины не могут проехать.
Жители пожаловались на ситуацию, но вместо ремонта получили на этом месте табличку «Проезд запрещен», на следующем перекрестке нет поворота в эту сторону — стоит запрещающий знак, водители вынуждены ездить кругами.
В Новосибирске есть несколько открытых бассейнов с подогревом — где и за сколько можно искупаться.