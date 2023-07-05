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Новосибирец возмутился диким сексом на нудистском пляже

5 июля 2023, 09:18
Фото: 1MI
Секс происходил прямо на пляже

В Новосибирске отдыхающий возмутился диким сексом на нудистском пляже

В Новосибирске горожанин пожаловался на разнузданный секс. Интимный процесс происходил на нудистском пляже.

Как сообщает «АиФ-Новосибирск», инцидент произошел вчера в районе 8 часов вечера. Сибиряк Михаил отдыхал на нудистском пляже после купания, когда увидел в кустах пару. Любовники преспокойно занимались сексом, не обращая внимания на окружающих.

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При этом пара была немного выпившей, на вид любителям пляжных оргий примерно сорок лет. Мужчина и женщина старались не издавать никаких звуков, но в какой-то момент партнерша не смогла сдержать оргазм и закричала нечеловеческим голосом. После бурного секса любовники пошли купаться в Обское море.

Напомним, что не так давно сибирячку Екатерину напугали нудисты, играющие в волейбол голышом. При этом они пригласили девушку присоединиться к игре.

Сибирячка возмутилась нудистами, играющими в волейбол на пляже
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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Пляж#Нудисты#Секс в общественном месте
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