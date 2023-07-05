Новосибирец возмутился диким сексом на нудистском пляже

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Как сообщает «АиФ-Новосибирск», инцидент произошел вчера в районе 8 часов вечера. Сибиряк Михаил отдыхал на нудистском пляже после купания, когда увидел в кустах пару. Любовники преспокойно занимались сексом, не обращая внимания на окружающих.
При этом пара была немного выпившей, на вид любителям пляжных оргий примерно сорок лет. Мужчина и женщина старались не издавать никаких звуков, но в какой-то момент партнерша не смогла сдержать оргазм и закричала нечеловеческим голосом. После бурного секса любовники пошли купаться в Обское море.
Напомним, что не так давно сибирячку Екатерину напугали нудисты, играющие в волейбол голышом. При этом они пригласили девушку присоединиться к игре.