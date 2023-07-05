Отец погибшего 15-летнего школьника винит врачей в обескровливании сына

Дальнейшие подробности Сергей узнал у брата Игоря, который трудится врачом-реаниматологом в другом регионе и постоянно был на связи с медиками. По его мнению, при стандартном обходе врачи умудрились каким-то образом задеть трахеостому, отчего у Никиты развилось кровотечение. За несколько часов у школьника в организме осталось всего 4 литра крови, кровопотерю усугубляли разжижающие препараты.