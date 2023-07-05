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Отец погибшего 15-летнего школьника винит врачей в обескровливании сына

5 июля 2023, 13:43
Фото: 1MI
Ребенок мог умереть от сильнейшей анемии

В Новосибирске отец скончавшегося 15-летнего школьника обвиняет в его кончине врачей

В Новосибирске в конце июня умер 15-летний школьник Никита Калинкин. Официальной причиной смерти заявлены последствия клещевого энцефалита, но отец ребенка утверждает, что сын скончался от сильнейшей потери крови.

Как сообщает «НГС Новосибирск», возможный укус клеща произошел во время отдыха на даче 9 июня. У мальчика сильно болела голова, но поначалу мигрень купировали таблетками. После похода в магазин ребенка нашли возле открытого холодильника бледным и с отсутствием пульса. Также семиклассника страдал от судорог и у него запал язык.

Поначалу отец Никиты Сергей Калинкин стал откачивать сына от поражения электрическим током, но потом экстренно отвез его в городскую больницу. Позже пострадавшего перевезли в инфекционную больницу №1.

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По словам отца, уже через две недели мальчик пошел на поправку и пришел в себя. Ребенок мог ходить, принимать пищу и осознанно говорить. 25 июня школьника должны были выписать домой. Но неожиданно мальчику стало хуже.

«Начались праздники и многих специалистов не было. И именно в эту смену проглядели трахеостому», — заявляет Сергей Калинкин.
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Дальнейшие подробности Сергей узнал у брата Игоря, который трудится врачом-реаниматологом в другом регионе и постоянно был на связи с медиками. По его мнению, при стандартном обходе врачи умудрились каким-то образом задеть трахеостому, отчего у Никиты развилось кровотечение. За несколько часов у школьника в организме осталось всего 4 литра крови, кровопотерю усугубляли разжижающие препараты.

По непонятной причине ребенка экстренно перевезли обратно в городскую больницу, однако Никита скончался в карете «скорой помощи». Причина, по которой ребенка внезапно решили увезти из «инфекционки», непонятна ни отцу, ни дяде погибшего школьника.

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Сейчас Сергей Калинкин намерен добиваться тщательного расследования всех обстоятельств гибели сына с привлечением правоохранительных органов и прокуратуры. По его мнению, стоит возбудить уголовное дело из-за врачебной халатности и желания скрыть последствия роковой ошибки. К тому же, Никиту практически полностью обескровили, хотя ошибку можно было исправить через купирование сосудов.

В свидетельстве о смерти Никиты Калинкина причиной гибели указана постгеморрагическая анемия по причине кровотечения из дыхательных путей. Также смерти поспособствовала трахеостома, которую так и не очистили врачи. Однако все это объясняют тяжелыми последствиями клещевого энцефалита.

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Сейчас мужчина намерен добиваться справедливости и уже направил заявление в прокуратуру, готовятся документы в Следственный комитет и Минздрав. По его мнению, важно изменить систему работы медицинских учреждений, чтобы врачи могли адекватно оказывать помощь пациентам в выходные.

Сергей Калинкин лишился уже двоих сыновей. Сначала в возрасте 37 лет скончался один из старших сыновей, теперь не стало Никиты. Покойный школьник любил рисовать и слушать Альфреда Шнитке, хорошо учился и занимался в секции плавания.

На вопиющий инцидент уже отреагировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Глава ведомства потребовал от исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Новосибирской области представить доклад по итогам начатой проверки по факту смерти несовершеннолетнего в больнице.

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