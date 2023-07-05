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Почему от пива у мужчин в Новосибирске растет грудь, а у женщин усы, рассказал врач

5 июля 2023, 07:28
Фото: 1MI
Частое употребление пива вредит здоровью

Врачи рассказали о причинах роста груди и усов у новосибирских пиволюбов

Многие любят пропустить в жару несколько стаканов пива. Однако частое употребление холодного и бодрящего напитка грозит не только похмельем и скорым алкоголизмом. О тайных опасностях пива рассказали врачи.

Пивной живот и плохой обмен веществ

Если пить пиво каждый день, то это грозит повышением кровяного давления, нарушением терморегуляции организма, нагрузкой на сердце и сосуды. Но это еще не самое страшное, так как лишний бокал ухудшает обмен веществ.

«Алкоголь стимулирует аппетит. При этом он уменьшает детоксикационные возможности печени, плохо влияет на кишечник, подавляет ферментацию в организме. Из-за этого с обменом веществ происходит сумятица», — цитирует «НГС Новосибирск» эндокринолога Зухру Павлову.

При этом пиво очень калорийно, но умудряется задерживать жидкость в организме, что ухудшает нормальную работу пищеварительного тракта. Сами же калории представляют собой лишние углеводы, что ведет к набору веса. Отсюда и возникает пресловутый «пивной» живот.

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Солнечный удар и перегрев

Многие любят пить пиво в жару, поскольку оно хорошо утоляет жажду. Но при этом оно параллельно быстро выводит жидкость из организма, что ведет к обезвоживанию и быстрому перегреву всего организма.

«Лучше не увлекаться пивом в жару. Будет обезвоживание, солнечные ожоги и даже солнечный удар», — заявляет токсиколог Андрей Водовозов.
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Мужская грудь и женские усы

Радикальные сторонники ЗОЖ пугают пивоманов, что после нескольких бокалов у них вырастут женские соски, а голос изменится по женскому типу. Женщинам же грозит появление усов и грубый голос. Безусловно, для этого нужно постараться выпить ОЧЕНЬ много пенного напитка, но удар по физиологии подстерегает и здесь.

По словам специалистов, в пиве очень много витамина Е, дрожжей и женских гормонов, что может привести к серьезному сбою. Если чересчур сильно злоупотреблять пивом, в мужском организме начнет вырабатываться фермент ароматаза, который и отвечает за увеличение жировой ткани на сосках из-за переработки тестостерона в экстрадиол. Также значительно снизится количество тестостерона. У женщин из-за схожих процессов могут появиться «баварские усики».

Но, в первую очередь, это грозит не столь радикальными изменениями, а банальным снижением эректильной дисфункции, ухудшению качества спермы и невозможностью зачать ребенка. Женщины могут стать бесплодными.

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Перейдем на безалкогольное?

Испугавшись столь грозных предупреждений, многие рискнут перейти на безалкогольное пиво. Но в нем все же есть слабое содержание этилового спирта в 0,4 — 0,7 промилле. К тому же, столь «безобидный» напиток при постоянном злоупотреблении уничтожит в организме кальций, магний и другие микроэлементы.

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#Новосибирск#Здоровье#Александр Ляхов#Алкоголь#Пиво#Медики
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