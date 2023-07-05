Почему от пива у мужчин в Новосибирске растет грудь, а у женщин усы, рассказал врач

По словам специалистов, в пиве очень много витамина Е, дрожжей и женских гормонов, что может привести к серьезному сбою. Если чересчур сильно злоупотреблять пивом, в мужском организме начнет вырабатываться фермент ароматаза, который и отвечает за увеличение жировой ткани на сосках из-за переработки тестостерона в экстрадиол. Также значительно снизится количество тестостерона. У женщин из-за схожих процессов могут появиться «баварские усики».