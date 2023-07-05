Почему от пива у мужчин в Новосибирске растет грудь, а у женщин усы, рассказал врач

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Если пить пиво каждый день, то это грозит повышением кровяного давления, нарушением терморегуляции организма, нагрузкой на сердце и сосуды. Но это еще не самое страшное, так как лишний бокал ухудшает обмен веществ.
«Алкоголь стимулирует аппетит. При этом он уменьшает детоксикационные возможности печени, плохо влияет на кишечник, подавляет ферментацию в организме. Из-за этого с обменом веществ происходит сумятица», — цитирует «НГС Новосибирск» эндокринолога Зухру Павлову.
При этом пиво очень калорийно, но умудряется задерживать жидкость в организме, что ухудшает нормальную работу пищеварительного тракта. Сами же калории представляют собой лишние углеводы, что ведет к набору веса. Отсюда и возникает пресловутый «пивной» живот.
Многие любят пить пиво в жару, поскольку оно хорошо утоляет жажду. Но при этом оно параллельно быстро выводит жидкость из организма, что ведет к обезвоживанию и быстрому перегреву всего организма.
«Лучше не увлекаться пивом в жару. Будет обезвоживание, солнечные ожоги и даже солнечный удар», — заявляет токсиколог Андрей Водовозов.
Мужская грудь и женские усы
Радикальные сторонники ЗОЖ пугают пивоманов, что после нескольких бокалов у них вырастут женские соски, а голос изменится по женскому типу. Женщинам же грозит появление усов и грубый голос. Безусловно, для этого нужно постараться выпить ОЧЕНЬ много пенного напитка, но удар по физиологии подстерегает и здесь.
По словам специалистов, в пиве очень много витамина Е, дрожжей и женских гормонов, что может привести к серьезному сбою. Если чересчур сильно злоупотреблять пивом, в мужском организме начнет вырабатываться фермент ароматаза, который и отвечает за увеличение жировой ткани на сосках из-за переработки тестостерона в экстрадиол. Также значительно снизится количество тестостерона. У женщин из-за схожих процессов могут появиться «баварские усики».
Но, в первую очередь, это грозит не столь радикальными изменениями, а банальным снижением эректильной дисфункции, ухудшению качества спермы и невозможностью зачать ребенка. Женщины могут стать бесплодными.
Испугавшись столь грозных предупреждений, многие рискнут перейти на безалкогольное пиво. Но в нем все же есть слабое содержание этилового спирта в 0,4 — 0,7 промилле. К тому же, столь «безобидный» напиток при постоянном злоупотреблении уничтожит в организме кальций, магний и другие микроэлементы.