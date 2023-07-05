Сибиряки заметили маленького ребенка на подоконнике девятиэтажки

Произошедшее уже вовсю обсуждают новосибирцы. При этом многие считают, что ребенка нужно было побыстрее спасать. «Может, лучше бежать со всех ног в подъезд, а не фото скидывать?», — замечает Леся Смирнова. «Такое ощущение, что некоторые родители таким образом, пытаются избавиться от ответственности в виде дитяти!», — возмущается сибирячка под ником Юстина Андреевна.