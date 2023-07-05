Сибиряки заметили маленького ребенка на подоконнике девятиэтажки

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
«Сегодня заметили ребенка, который сидел на подоконнике у открытого окна на девятом этаже дома по Татьяны Снежиной, 19/3», — указано в соответствующем посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Произошедшее уже вовсю обсуждают новосибирцы. При этом многие считают, что ребенка нужно было побыстрее спасать. «Может, лучше бежать со всех ног в подъезд, а не фото скидывать?», — замечает Леся Смирнова. «Такое ощущение, что некоторые родители таким образом, пытаются избавиться от ответственности в виде дитяти!», — возмущается сибирячка под ником Юстина Андреевна.
Впрочем, встречаются и шуточные комментарии. «А я вот в детстве любил на подоконнике сидеть. И в колонках всегда играла „Ария“, — поделился воспоминаниями Дмитрий Пивоваров.
На данный момент обстоятельства нахождения ребенка на подоконнике неизвестны. Корреспондентом Atas.info направлен запрос в ГУ МВД по Новосибирской области для прояснения причин инцидента.