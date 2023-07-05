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Сибиряки заметили маленького ребенка на подоконнике девятиэтажки

5 июля 2023, 14:12
Фото: ВК / АСТ-54
Ребенок сидел прямо на подоконнике

В Новосибирске маленький ребенок сидел на подоконнике девятиэтажного дома

В Новосибирске заметили ребенка, который сидел на подоконнике у окна. Это происходило на девятом этаже.
«Сегодня заметили ребенка, который сидел на подоконнике у открытого окна на девятом этаже дома по Татьяны Снежиной, 19/3», — указано в соответствующем посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Произошедшее уже вовсю обсуждают новосибирцы. При этом многие считают, что ребенка нужно было побыстрее спасать. «Может, лучше бежать со всех ног в подъезд, а не фото скидывать?», — замечает Леся Смирнова. «Такое ощущение, что некоторые родители таким образом, пытаются избавиться от ответственности в виде дитяти!», — возмущается сибирячка под ником Юстина Андреевна.

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Впрочем, встречаются и шуточные комментарии. «А я вот в детстве любил на подоконнике сидеть. И в колонках всегда играла „Ария“, — поделился воспоминаниями Дмитрий Пивоваров.

На данный момент обстоятельства нахождения ребенка на подоконнике неизвестны. Корреспондентом Atas.info направлен запрос в ГУ МВД по Новосибирской области для прояснения причин инцидента.

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