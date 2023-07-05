Точную дату разблокирования движения по улице Ленина назвали в мэрии Новосибирска

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
Ранее сообщалось, что пешеходная зона останется до 10 июля, а теперь власти изменили это решение. Улицу Ленина откроют для автомобилей и автобусов только после 31 июля.
«Внести в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 29.05.2023 № 2794 „О введении временного прекращения движения транспортных средств по ул. Ленина“ изменение, заменив цифры „10.07.2023“ цифрами „31.07.2023“, — говорится в документе.
Идея делать улицу Ленина пешеходной на праздники очень понравилась горожанам и туристам. Такой она была на Новый год, а недавно для машин ее закрывали на День города.
На Ленина провели Международный фестиваль цветов «Времена года». И здесь некоторые сибиряки отличились — они разграбили клумбы, пришлось их восстанавливать.