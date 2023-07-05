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Точную дату разблокирования движения по улице Ленина назвали в мэрии Новосибирска

5 июля 2023, 05:38
Фото: atas.info
Улица Ленина в Новосибирске останется пешеходной до начала августа

В Новосибирске на несколько недель улицу Ленина оставят пешеходной

Ограничения движения для транспорта продлят на улице Ленина в Новосибирске еще на несколько недель. Постановление подписал мэр Анатолий Локоть.

Ранее сообщалось, что пешеходная зона останется до 10 июля, а теперь власти изменили это решение. Улицу Ленина откроют для автомобилей и автобусов только после 31 июля.

«Внести в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 29.05.2023 № 2794 „О введении временного прекращения движения транспортных средств по ул. Ленина“ изменение, заменив цифры „10.07.2023“ цифрами „31.07.2023“, — говорится в документе.

Идея делать улицу Ленина пешеходной на праздники очень понравилась горожанам и туристам. Такой она была на Новый год, а недавно для машин ее закрывали на День города.

На Ленина провели Международный фестиваль цветов «Времена года». И здесь некоторые сибиряки отличились — они разграбили клумбы, пришлось их восстанавливать.

В Новосибирске восстановят композиции фестиваля цветов, разрушенные вандалами
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#Улица Ленина#Мэрия#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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