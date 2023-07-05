Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Летом на открытых площадках Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН можно провести не один час, изучая сотни разнообразных растений, представленных в научной коллекции. Начать прогулку лучше всего с сада непрерывного цветения.
Есть в саду небольшой искусственный пруд, в котором в эти дни расцвела кувшинка. Это не очень частое событие и оно приводит в восторг даже самих сотрудников сада.
Каменная черепаха, несущая на спине так называемую заячую капусту, она же кислица обыкновенная — местный талисман. Около нее принято загадывать желания.
Кроме цветов тут представлены различные виды хвойных растений. В частности, можно увидеть вот такой необычный подвид сосны.
Рядом расположен так назывемый Французский сад. Основная особенность этой экспозиции — геометрически правильная планировка с выраженной симметрией, узорным орнаментом стриженных древесных растений.
В саду декоративных форм можно любоваться ландшафтными композициями, выполненными в смешанном стиле.
Разлитый в воздухе аромат цветущий растений привлекает сюда не только новосибирцев и гостей города.
Тут можно увидить совершенно уникальную березу с листьями невероятного цвета.
Прогулка по этим садам платная, билеты можно приобрести в кассе ботсада. Заработанные деньги идут на поддержание экпозиций и являются для ботсада дополнительным доходом.