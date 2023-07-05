atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Изображение материала

ТОП-10 фото цветущего Ботсада под Новосибирском — дух захватывает

5 июля 2023, 06:12
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Цветы и деревья образуют красивую парковую среду
Открытые площадки Центрального Сибирского ботанического сада в Академгороде в середине лета настолько красивы, что невозможно пройти мимо этого буйства красок

Летом на открытых площадках Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН можно провести не один час, изучая сотни разнообразных растений, представленных в научной коллекции. Начать прогулку лучше всего с сада непрерывного цветения.

Растения в этом саду подобраны так, что цветами можно любоваться с весны до осениРастения в этом саду подобраны так, что цветами можно любоваться с весны до осени
Растения в этом саду подобраны так, что цветами можно любоваться с весны до осениРастения в этом саду подобраны так, что цветами можно любоваться с весны до осени
Растения в этом саду подобраны так, что цветами можно любоваться с весны до осениРастения в этом саду подобраны так, что цветами можно любоваться с весны до осени
Растения в этом саду подобраны так, что цветами можно любоваться с весны до осени
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Есть в саду небольшой искусственный пруд, в котором в эти дни расцвела кувшинка. Это не очень частое событие и оно приводит в восторг даже самих сотрудников сада.

Под водой можно разглядеть десятки улитокПод водой можно разглядеть десятки улиток
Под водой можно разгядеть десятки улитокПод водой можно разгядеть десятки улиток
Под водой можно разглядеть десятки улиток
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Каменная черепаха, несущая на спине так называемую заячую капусту, она же кислица обыкновенная — местный талисман. Около нее принято загадывать желания.

Чтобы желание сбылось, нужно погладить черепаший носЧтобы желание сбылось, нужно погладить черепаший нос
Чтобы желание сбылось, нужно погладить черепаший нос
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Кроме цветов тут представлены различные виды хвойных растений. В частности, можно увидеть вот такой необычный подвид сосны.

Дерево словно склонило ветви в трауре. Так эту сосну и называют сотрудники садаДерево словно склонило ветви в трауре. Так эту сосну и называют сотрудники сада
Дерево словно склонило ветви в трауре. Так эту сосну и называют сотудники садаДерево словно склонило ветви в трауре. Так эту сосну и называют сотудники сада
Дерево словно склонило ветви в трауре. Так эту сосну и называют сотрудники сада
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Рядом расположен так назывемый Французский сад. Основная особенность этой экспозиции — геометрически правильная планировка с выраженной симметрией, узорным орнаментом стриженных древесных растений.

Подобные парковые приемы вызывают ассоциации с садами ВерсаляПодобные парковые приемы вызывают ассоциации с садами Версаля
Подобные парковые приемы вызывают ассоциации с садами Версаля
Фото: Артем Шершнев / atas.info

В саду декоративных форм можно любоваться ландшафтными композициями, выполненными в смешанном стиле.

Здесь представлено по несколько видов туи, можжевельника и чубушникаЗдесь представлено по несколько видов туи, можжевельника и чубушника
Здесь представлено по несколько видов туи, можжевельника и чубушникаЗдесь представлено по несколько видов туи, можжевельника и чубушника
Здесь представлено по несколько видов туи, можжевельника и чубушникаЗдесь представлено по несколько видов туи, можжевельника и чубушника
Здесь представлено по несколько видов туи, можжевельника и чубушника
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Разлитый в воздухе аромат цветущий растений привлекает сюда не только новосибирцев и гостей города.

Но на гуляющих мимо людей пчелы не обращают никакого вниманияНо на гуляющих мимо людей пчелы не обращают никакого внимания
Но на гуляющих мимо людей пчелы не обращают никакого внимания
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Тут можно увидить совершенно уникальную березу с листьями невероятного цвета.

Цвет листвы не меняется в течение лета. Она появляется такой на ветках весной и осенью такой-же и опадаетЦвет листвы не меняется в течение лета. Она появляется такой на ветках весной и осенью такой-же и опадает
Цвет листвы не меняется в течение лета. Она появляется такой на ветках весной и осенью такой-же и опадаетЦвет листвы не меняется в течение лета. Она появляется такой на ветках весной и осенью такой-же и опадает
Цвет листвы не меняется в течение лета. Она появляется такой на ветках весной и осенью такой-же и опадает
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Прогулка по этим садам платная, билеты можно приобрести в кассе ботсада. Заработанные деньги идут на поддержание экпозиций и являются для ботсада дополнительным доходом.

Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН - это научный институт, а не парковая площадка, как думают некоторыеЦентральный Сибирский ботанический сад СО РАН - это научный институт, а не парковая площадка, как думают некоторые
Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН - это научный институт, а не парковая площадка, как думают некоторыеЦентральный Сибирский ботанический сад СО РАН - это научный институт, а не парковая площадка, как думают некоторые
Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН - это научный институт, а не парковая площадка, как думают некоторые
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Читайте также:
Милота зашкаливает! Новосибирский зоопарк показал фото малышей выдр на прогулкеПоявились фото восстановленных цветочных композиций на Ленина в НовосибирскеМожет траву покрасить? Фото аврала с благоустройством парка «Арена» к Дню города 2023
#Артем Шершнев#Цветы#Ботсад#Ландшафтный дизайн#Академгородок#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Горячая вода отключена в трех районах Новосибирска с 5 июля 2023: адреса и сроки
Вчера, 22:47
Выплаты ко Дню семьи, любви и верности 2023 будут в Новосибирской области
Сегодня, 04:43
В день Ивана Купалы в Новосибирске отключат не все фонтаны — где будут работать
Сегодня, 02:20
Эпидемиологи проверяют детский лагерь отдыха, ребенок в больнице — сообщаем название
Сегодня, 03:38
Где в Новосибирске можно искупаться: самые дорогие и самые дешевые бассейны
Вчера, 08:43