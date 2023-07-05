В Новосибирске поймали вора, укравшего смартфон у слепого мужчины

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:56
Подозреваемым в этом деле оказался местный житель, который ранее был судим. Обвиняется он в краже смартфона у незрячего мужчины.
Преступление произошло возле подъезда в многоквартирный дом. Воришка воспользовался ситуацией, и когда слепой жилец заходил внутрь, тот вытащил из его кармана смартфон со специальным программным обеспечением для слабовидящих и сбежал.
Прибывшие на место полицейские провели опрос свидетелей и изъяли записи с видеокамер. Преступника удалось вычислить и найти через несколько дней.
Сибиряк к этому моменту уже успел продать чужой телефон. Против него возбудили уголовное дело, на время следствия арестовали.