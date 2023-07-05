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В Новосибирске поймали вора, укравшего смартфон у слепого мужчины

5 июля 2023, 06:53
Фото: 1MI
Воришка-рецидивист украл у слепого телефон в Новосибирске
Полицейские нашли мужчину, укравшего мобильный телефон у слепого в Новосибирске. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

Подозреваемым в этом деле оказался местный житель, который ранее был судим. Обвиняется он в краже смартфона у незрячего мужчины.

Преступление произошло возле подъезда в многоквартирный дом. Воришка воспользовался ситуацией, и когда слепой жилец заходил внутрь, тот вытащил из его кармана смартфон со специальным программным обеспечением для слабовидящих и сбежал.

Прибывшие на место полицейские провели опрос свидетелей и изъяли записи с видеокамер. Преступника удалось вычислить и найти через несколько дней.

Сибиряк к этому моменту уже успел продать чужой телефон. Против него возбудили уголовное дело, на время следствия арестовали.

#Алина Шефер#Полиция#Слепой#Воровство#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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