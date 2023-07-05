В Новосибирске трое подростков спасли 10-летнего мальчика из пожара в доме

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Напомним, пожар случился в девятиэтажке на Бориса Богаткова 5 января. Мимо дома в этот момент проходили Василий и его друзья Данил Шибанов и Максим Кащеев. Они заметили в окне на 4 этаже здания ребенка, который звал на помощь.
Подростки вызвали пожарных, но и сами времени не теряя попросили у соседей одеяла и пледы, растянули их, чтобы мальчик спрыгнул. Школьник немного колебался, но потом доверился и совершил прыжок.
ОН благополучно приземлился в подготовленный плед, которые удерживали ребята. В итоге получил только легкое отравление угарным газом.
Данилу и Максима пожарные за спасение 10-летнего мальчика наградили благодарственными письмами еще в феврале. А Василия получилось только сейчас, так как постоянно он проживет в Грозном.