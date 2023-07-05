В Новосибирске трое подростков спасли 10-летнего мальчика из пожара в доме

Напомним, пожар случился в девятиэтажке на Бориса Богаткова 5 января. Мимо дома в этот момент проходили Василий и его друзья Данил Шибанов и Максим Кащеев. Они заметили в окне на 4 этаже здания ребенка, который звал на помощь.