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В Новосибирске трое подростков спасли 10-летнего мальчика из пожара в доме

5 июля 2023, 08:49
Фото: ГУ МЧС НСО
Сотрудники ГУ МЧС Новосибирской области наградили 15-летнего Василия Драгунова, который со своими друзьями спас из горящей квартиры 10-летнего мальчика. Товарищей-героев наградили ранее.

Напомним, пожар случился в девятиэтажке на Бориса Богаткова 5 января. Мимо дома в этот момент проходили Василий и его друзья Данил Шибанов и Максим Кащеев. Они заметили в окне на 4 этаже здания ребенка, который звал на помощь.

Подростки вызвали пожарных, но и сами времени не теряя попросили у соседей одеяла и пледы, растянули их, чтобы мальчик спрыгнул. Школьник немного колебался, но потом доверился и совершил прыжок.

ОН благополучно приземлился в подготовленный плед, которые удерживали ребята. В итоге получил только легкое отравление угарным газом.

Данилу и Максима пожарные за спасение 10-летнего мальчика наградили благодарственными письмами еще в феврале. А Василия получилось только сейчас, так как постоянно он проживет в Грозном.

#Алина Шефер#Пожар#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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