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Водитель «Шевроле» на полной скорости сбил подростка на мопеде

5 июля 2023, 12:35
Фото: ГИБДД Новосибирска
Мальчик управлял мопедом

В Новосибирске водитель сбил двенадцатилетнего подростка на мопеде

В Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП. Иномарка сбила двенадцатилетнего подростка на мопеде.
«На пересечении улиц Моисеенко и Лениногорской несовершеннолетний водитель скутера столкнулся с седаном Chevrolet Lanos под управлением 40-летнего мужчины», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Мальчик получил травмы и был экстренно доставлен в больницу. О состоянии его здоровья не сообщается.

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Инцидент уже обсуждают новосибирцы. По мнению многих, виноват ребенок, попавший под колеса из-за незнания ПДД. При этом он управляет транспортным средством не по возрасту. «У родителей мозги есть? Мопед в двенадцать лет?», — возмущается сибиряк под псевдонимом Тигр. «Родители совершенно безмозглые, как будто дети запасные. Естественный отбор», — вторит ему Ольга Шумейко.

Впрочем, встречаются и комментарии в защиту подростка. «Да вспомните вы себя в двенадцать лет. Будет теперь уроком, хотя вряд ли. Нас вот ни авария, ни менты не пугали», — пишет Петр Степаненко.

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