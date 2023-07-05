Водитель «Шевроле» на полной скорости сбил подростка на мопеде

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
«На пересечении улиц Моисеенко и Лениногорской несовершеннолетний водитель скутера столкнулся с седаном Chevrolet Lanos под управлением 40-летнего мужчины», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.
Мальчик получил травмы и был экстренно доставлен в больницу. О состоянии его здоровья не сообщается.
Инцидент уже обсуждают новосибирцы. По мнению многих, виноват ребенок, попавший под колеса из-за незнания ПДД. При этом он управляет транспортным средством не по возрасту. «У родителей мозги есть? Мопед в двенадцать лет?», — возмущается сибиряк под псевдонимом Тигр. «Родители совершенно безмозглые, как будто дети запасные. Естественный отбор», — вторит ему Ольга Шумейко.
Впрочем, встречаются и комментарии в защиту подростка. «Да вспомните вы себя в двенадцать лет. Будет теперь уроком, хотя вряд ли. Нас вот ни авария, ни менты не пугали», — пишет Петр Степаненко.