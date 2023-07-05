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Водители «Газелей» устроили бунт у магазина

5 июля 2023, 11:16
Фото: 1MI
Водители устроили бунт из-за невыплаты зарплаты

В Новосибирске подрядчики на «Газелях» устроили бунт возле магазина стройматериалов

В Новосибирске водители «Газелей» устроили протестную акцию у магазина строительных материалов «ФормулаМ2». Это может быть связано с невыплатой положенных денег.

Как сообщает «НГС Новосибирск», подрядчики заявили, что им до сих пор не выплатили деньги за перевозку грузов. При этом сумма задолженности уже превышает больше 300 тысяч рублей.

Возле офиса магазина на улице Красина, 69, собралось около двадцати фур. Водители приехали туда еще в семь утра, отказавшись выходить на работу. Оба выезда со двора магазина были перекрыты.

На данный момент часть бастующих подрядчиков уже рассчитали, выплатив положенную сумму. Сообщается, что на место митинга приехали полицейские, грозя санкциями за несанкционированную акцию. В ГУ МВД по Новосибирской области уточняют информацию по инциденту.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Зарплаты#Задержка#Долги#Протест
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