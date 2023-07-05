Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В 2023 году в Новосибирске, как и в других регионах России, к новому учебному году семьи, в которых есть дети школьного возраста, смогут получить специальную помощь от государства — выплаты. Размер денежной суммы к 1 сентября «привязан» к доходу семьи, а также к ее статусу — она может быть малообеспеченной, многодетной.
В Новосибирске семьи, имеющие статус многодетных или (и) малообеспеченных, имеют право на целый ряд выплат, в том числе к 1 сентября. Так, к началу нового учебного года к школе многодетные семьи, в которых есть дети соответствующего возраста, получают по 2 тысячи рублей. Это единовременные выплаты, на которые семья может купить для ребенка школьную форму и физкультурную форму к 1 сентября.
Кроме того, каждый год к 1 сентября на каждого ребенка в малообеспеченной семье перечисляется по 300 рублей — эти деньги можно использовать на покупку канцелярских товаров, учебных детских пособий и того, что нужно для обучения в школе.
Многодетные семьи, отправляющие в 2023 году ребенка в первый класс 1 сентября, получат из регионального бюджета выплаты единовременного характера в размере 5 тысяч рублей. Важное условие: ребенок с 1 сентября должен быть зачислен в школу, которая работает в Новосибирске или на территории Новосибирской области.
Стоит отметить, что в 2023 году статус малообеспеченной могут получить семьи, в которых среднедушевой доход составляет менее установленного на региональном уровне показателя. Как правило, за основу при начислении выплаты к школе на 1 сентября берется такая величина, как прожиточный минимум, фиксируемый на дату подачи соответствующего заявления. Стандартный размер выплаты к 1 сентября, начисляемой малообеспеченной семье на ребенка школьного возраста — от 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Что касается многодетной, то соответствующий статус получает семья, в которой воспитывается более трех детей, не достигших совершеннолетия. В Новосибирской области таким семьям оказывают комплексную и всестороннюю поддержку, и выплата к 1 сентября — одна из таких социальных мер.
Что касается выплат к 1 сентября в размере 10 тысяч рублей на федеральном уровне, которые все семьи Новосибирска и других регионов РФ получили на каждого ребенка-школьника в 2021 году, то точной информации по поводу их начисления в 2023 году пока нет. Стоит отметить, что таких выплат к школе не было и в 2022 году, тогда как многие семьи на них надеялись.
Выплаты к школе на 1 сентября, равно как и другие пособия на детей, положенные многодетным и малообеспеченным, начисляются через органы социальной защиты. Таким образом, семья или отдельный заявитель должны сначала собрать документы, подтверждающие соответствующий статус, дающий право на получение выплаты к 1 сентября, подготовить заявление и подать все в местный орган соцзащиты.
После того, как льготный статус семьи будет подтвержден, примут решение и по поводу назначения выплаты к школе. Далее выплаты к 1 сентября будут перечислены в установленный срок на счет заявителя — как правило, это карта платежной системы «Мир», которую можно оформить в любом банке Новосибирска.