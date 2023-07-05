Что касается выплат к 1 сентября в размере 10 тысяч рублей на федеральном уровне, которые все семьи Новосибирска и других регионов РФ получили на каждого ребенка-школьника в 2021 году, то точной информации по поводу их начисления в 2023 году пока нет. Стоит отметить, что таких выплат к школе не было и в 2022 году, тогда как многие семьи на них надеялись.