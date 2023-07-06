Аплодисментами встретили в новосибирском Заксобрании командира «Веги» Панферова

«Сейчас вы встретили меня как командира этого подразделения аплодисментами, это говорит о том, что вы, прежде всего, уважаете офицеров, солдат отряда „Вега“, который был сформирован в Новосибирской области с вашей помощью, с помощью правительства, и за это вам большое спасибо», — приводит слова Панферова издание «Сибкрай».