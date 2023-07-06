Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:03
Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов в ходе очередной сессии регионального парламента обратился с речью к депутатам. Он поблагодарил законодателей и исполнительную власть региона на поддержку созданного им батальона «Вега», который продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО. Народные избранники встретили появление Панферова на трибуне аплодисментами.
«Сейчас вы встретили меня как командира этого подразделения аплодисментами, это говорит о том, что вы, прежде всего, уважаете офицеров, солдат отряда „Вега“, который был сформирован в Новосибирской области с вашей помощью, с помощью правительства, и за это вам большое спасибо», — приводит слова Панферова издание «Сибкрай».
Вице-спикер сообщил, что отряде есть погибшие, но подразделение, по словам Панферова, продолжает с честью нести службу.