Фальшивым молоком и водой торгуют сотни магазинов Новосибирска

Posted 6 июля 2023, 02:35
Published 6 июля 2023, 02:35
Modified 6 июля 2023, 02:37
Updated 6 июля 2023, 02:37
В Новосибирске и в прилегающих районах области было обнаружено несколько сотен организаций, которые торгуют контрафактным молоком и водой без маркировки. Эту информацию получили активисты Общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) и передали ее губернатору Андрею Травникову. Они также предложили проверить эти точки продажи и обеспечить регистрацию участников в системе маркировки товаров.
Маркировка продукции стала обязательной в России с 2021 года, однако некоторые торговые точки в регионах до сих пор нарушают законодательство. Олег Петров, председатель ОПИ, подчеркнул, что отсутствие маркировки может повлиять на качество продукции и негативно сказаться на здоровье потребителей, пишет «РБК Новосибирск».
Исследования показали, что кисломолочная продукция, такая как йогурты, кефир, сметана, творог и молоко, является одним из источников острых кишечных инфекций. В прошлом году было забраковано несколько партий молока и молочных продуктов, включая сметану и масло.
Однако Игорь Елисеенко, председатель правления «Союзмолоко. Сибирь», утверждает, что маркировка сама по себе не защищает от подделок. Например, молочные жиры могут быть заменены немолочными жирами, что позволяет снизить стоимость продукции. Такие продукты также могут быть маркированы как натуральные молочные продукты.