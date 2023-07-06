Град обрушился на Новосибирскую область: вновь засыпало Куйбышев

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
«Сегодня град прошел в Абрамово», — сообщается в паблике «Новости Дня Каинск Барабинск» социальной сети «ВКонтакте».
Сибиряки уже обсуждают произошедшее.
«Жесть! Уже и до нас добрался», — пишет Сергей Крысин». «Все, что не сгорело, градом добило», — заметила Мария Лурпо. «В Барабинске 30 минут была гроза. Но хоть без града», — рассказал Александр Храпан.
Стоит отметить, что уже второй случай летнего града в селе Абрамово. Впервые необычные для сезона осадки обрушились на населенный пункт ровно месяц назад, 6 июня.