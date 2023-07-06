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Град обрушился на Новосибирскую область: вновь засыпало Куйбышев

6 июля 2023, 12:45
Фото: ВК / Новости Дня Каинск Барабинск
Град выпал во второй раз за лето

В новосибирском селе Абрамово во второй раз за лето выпал град

В селе Абрамово Куйбышевского района выпал град. Это случилось уже второй раз за лето.

«Сегодня град прошел в Абрамово», — сообщается в паблике «Новости Дня Каинск Барабинск» социальной сети «ВКонтакте».

Сибиряки уже обсуждают произошедшее.

«Жесть! Уже и до нас добрался», — пишет Сергей Крысин». «Все, что не сгорело, градом добило», — заметила Мария Лурпо. «В Барабинске 30 минут была гроза. Но хоть без града», — рассказал Александр Храпан.

Стоит отметить, что уже второй случай летнего града в селе Абрамово. Впервые необычные для сезона осадки обрушились на населенный пункт ровно месяц назад, 6 июня.

Жители Абрамово увидели летний град
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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Град#Соцсети#Видео
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