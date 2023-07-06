Как целуются в Новосибирске — самые знаменитые лобзания ко Дню поцелуя 2023

А вот шокировавший не только новосибирцев, но и всех россиян поцелуй произошел в Новосибирске в 2022 году — в одном из заведений общественного питания был снят «романтик» пары: два мужчины сначала кормили друг друга картофелем фри, а после начали целоваться. Данное видео попало в сеть и стало предметом бурных обсуждений. Причем, мнения пользователей разделились — некоторые комментаторы посчитали, что на записи встреча двух братьев, которые давно друг друга не видели, другие высказались, что распространение такого видео является нарушением частной жизни.