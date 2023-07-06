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Posted 6 июля 2023, 01:46

Published 6 июля 2023, 01:46

Modified 6 июля 2023, 02:05

Updated 6 июля 2023, 02:05

Новосибирцы целуются ласково и азартно

Как целуются в Новосибирске — самые знаменитые лобзания ко Дню поцелуя 2023

6 июля 2023, 01:46
Фото: Изображение от Freepic
Новосибирцы целуются ласково и азартно
6 июля отмечается Всемирный День поцелуя. В преддверии этого легкомысленного праздника мы вспомнили о самых ярких, знаменитых и шокирующих поцелуях, которые прославились на весь Новосибирск.

3 часа и 4 минуты — поцелуй ради поездки в Париж

Самым знаменитым стал поцелуй пары Татьяны Чукаровой и Сергея Захаренко, которые в 2013 году принимали участие в конкурсе, организованном в День святого Валентина. Пара боролась с другими участниками за романтическую поездку в Париж и успешно, но не без усилий, обошла конкурентов. По условиям конкурса влюбленным нужно было целоваться не отрывая губы друг от друга. Победителем станет пара, которая выдержит дольше всех — менять положение и двигаться было запрещено.

Первые конкурсанты выбыли спустя 10 минут. Через час организаторы решили усложнить условия: парам запретили друг к другу прикасаться. Еще спустя 2 часа — нужно было продолжать целоваться, стоя на одной ноге. К концу третьего часа конкурсантам снова изменили условия — нужно было целоваться, подняв руки вверх. В результате самой стойкой оказалась пара Татьяны и Сергея, которые выстояли три часа и четыре минуты.

«Монтекки и Капулетти» — как целовались конкуренты доставки еды

Еще один поцелуй двух молодых влюбленных очень растрогал новосибирцев — в социальной сети в 2019 году было опубликовано фото парня и девушки, которые нежно целуются посреди Красного проспекта на одном из самых оживленных перекрестков в центре Новосибирска. Примечательно, что оба они были одеты в спецодежду курьеров службы доставки еды, причем разных. Пользователи сразу прозвали влюбленных Ромео и Джульеттой.

Поцелуй после картошки фри

А вот шокировавший не только новосибирцев, но и всех россиян поцелуй произошел в Новосибирске в 2022 году — в одном из заведений общественного питания был снят «романтик» пары: два мужчины сначала кормили друг друга картофелем фри, а после начали целоваться. Данное видео попало в сеть и стало предметом бурных обсуждений. Причем, мнения пользователей разделились — некоторые комментаторы посчитали, что на записи встреча двух братьев, которые давно друг друга не видели, другие высказались, что распространение такого видео является нарушением частной жизни.

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