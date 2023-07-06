Раньше на набережной был другой аттракцион «Колесо обозрения», поменьше. Его демонтажу тоже предшествовал опасный инцидент. Пользователь Virus на сайте отзывов Flamp.ru в 2016 году пожаловался, что пришел прокатиться с ребенком, на том старом колесе, когда началась гроза. Тогда контролер аттракциона спрятался в помещении вместо того, чтобы помочь посетителям. Люди крутились несколько лишних кругов, а их кабинки заливало дождем.