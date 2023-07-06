Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
«Первое колесо обозрения в Европе, установленное на здании; Второе по высоте в России» — так позиционирует себя аттракцион на официальном сайте «Дом с колесом». Высота колеса — 67 м. На нем 30 застекленных кабинок, они отапливаются зимой, а летом — охлаждаются. В кабинке помещается 6 пассажиров.
Новое колесо обозрения заработало на Михайловской набережной в 2019 году. Продолжительность круга — 15 минут. Цена билета для взрослого посетителя 300 рублей до 18.00, позже — 350.
Колесо заклинило днем 6 июля. В трех застрявших кабинах остались семь человек. В 15.00 вызвали спасателей МЧС. Пожарным пришлось эвакуировть трех человек при помощи трехколенной лестницы. Одним из них был ребенок. Остальных спасли, прокрутив колесо вручную. К счастью, пострадавших нет.
Раньше на набережной был другой аттракцион «Колесо обозрения», поменьше. Его демонтажу тоже предшествовал опасный инцидент. Пользователь Virus на сайте отзывов Flamp.ru в 2016 году пожаловался, что пришел прокатиться с ребенком, на том старом колесе, когда началась гроза. Тогда контролер аттракциона спрятался в помещении вместо того, чтобы помочь посетителям. Люди крутились несколько лишних кругов, а их кабинки заливало дождем.