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Люди застряли на 67-метровом колесе обозрения в Новосибирске: что известно

6 июля 2023, 09:57
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Высота колеса обозрения на Михайловской набережной Новосибирска - 67 м

7 человек эвакуировали с 67-метрового колеса обозрения на набережной в Новосибирске

Последние новости об инциденте на колесе обозрения на Михайловской набережной в Новосибирске 6 июля сообщила пресс-служба МЧС. 7 человек застряли в трех кабинках на аттракционе, высотой 67 м — самом высоком за Уралом.

«Первое колесо обозрения в Европе, установленное на здании; Второе по высоте в России» — так позиционирует себя аттракцион на официальном сайте «Дом с колесом». Высота колеса — 67 м. На нем 30 застекленных кабинок, они отапливаются зимой, а летом — охлаждаются. В кабинке помещается 6 пассажиров.

Новое колесо обозрения заработало на Михайловской набережной в 2019 году. Продолжительность круга — 15 минут. Цена билета для взрослого посетителя 300 рублей до 18.00, позже — 350.

Колесо заклинило днем 6 июля. В трех застрявших кабинах остались семь человек. В 15.00 вызвали спасателей МЧС. Пожарным пришлось эвакуировть трех человек при помощи трехколенной лестницы. Одним из них был ребенок. Остальных спасли, прокрутив колесо вручную. К счастью, пострадавших нет.

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Раньше на набережной был другой аттракцион «Колесо обозрения», поменьше. Его демонтажу тоже предшествовал опасный инцидент. Пользователь Virus на сайте отзывов Flamp.ru в 2016 году пожаловался, что пришел прокатиться с ребенком, на том старом колесе, когда началась гроза. Тогда контролер аттракциона спрятался в помещении вместо того, чтобы помочь посетителям. Люди крутились несколько лишних кругов, а их кабинки заливало дождем.

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#Аттракционы#Михайловская набережная#Инцидент#Колесо обозрения#Происшествия#Новосибирск
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