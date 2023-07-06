Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В 15:00 в Центр управления во время чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС России по Новосибирской области поступила информация, что на Михайловской набережной города застряло колесо обозрения. Экстренные службы немедленно выехали на место происшествия.
Оказалось, что в трех заклинивших кабинах остались семь человек. Пожарные с помощью специальной лестницы успешно эвакуировали трех людей, в том числе одного ребенка. Для спасения оставшихся четырех человек спасатели вручную вращали колесо обозрения.
К счастью, никто не пострадал. Спасательная операция заняла примерно полчаса. На происшествие откликнулись 15 человек и было задействовано 5 единиц специальной техники.
Отметим, что в 2016 году на старом колесе обозрения произошла похожая ситуация. Причем люди застряли на колесе во время грозы.