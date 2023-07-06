Оказалось, что в трех заклинивших кабинах остались семь человек. Пожарные с помощью специальной лестницы успешно эвакуировали трех людей, в том числе одного ребенка. Для спасения оставшихся четырех человек спасатели вручную вращали колесо обозрения.