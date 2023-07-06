На стройке дома в Новосибирске погиб каменщик, упав с 12-го этажа

По информации следствия, подозреваемый, который является ответственным за выполнение работ в компании, не обеспечил безопасные условия труда для работника при строительстве многоквартирного дома в Центральном районе Новосибирска. Конкретно, он позволил каменщику приступить к работе без соответствующего разрешения на работу на высоте и без средств безопасности.