На стройке дома в Новосибирске погиб каменщик, упав с 12-го этажа

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
Modified Сегодня, 02:34
Updated Сегодня, 02:34
В Новосибирске возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных и других работ. СК РФ по НСО начал расследование уголовного дела, которое связано с нарушением правил, в результате которого произошла смерть человека.
По информации следствия, подозреваемый, который является ответственным за выполнение работ в компании, не обеспечил безопасные условия труда для работника при строительстве многоквартирного дома в Центральном районе Новосибирска. Конкретно, он позволил каменщику приступить к работе без соответствующего разрешения на работу на высоте и без средств безопасности.
1 июня 2023 года, в течение дня, работник находился на строительной площадке, которая была без ограждения, и упал с 12-го этажа. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
На данный момент полиция допрашивает свидетелей произошедшего и проводит экспертизы. В рамках расследования выполняются все необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств, требующих доказательства. Расследование продолжается.