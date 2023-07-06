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На стройке дома в Новосибирске погиб каменщик, упав с 12-го этажа

6 июля 2023, 02:30
Фото: СУ СК по НСО
Рабочий погиб

В Новосибирске каменщик упал с 12-го этажа на стройке дома

В Новосибирске 1 июня произошло происшествие: на стройке рабочий погиб, упав с высоты 12-го этажа

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных и других работ. СК РФ по НСО начал расследование уголовного дела, которое связано с нарушением правил, в результате которого произошла смерть человека.

По информации следствия, подозреваемый, который является ответственным за выполнение работ в компании, не обеспечил безопасные условия труда для работника при строительстве многоквартирного дома в Центральном районе Новосибирска. Конкретно, он позволил каменщику приступить к работе без соответствующего разрешения на работу на высоте и без средств безопасности.

1 июня 2023 года, в течение дня, работник находился на строительной площадке, которая была без ограждения, и упал с 12-го этажа. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

На данный момент полиция допрашивает свидетелей произошедшего и проводит экспертизы. В рамках расследования выполняются все необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств, требующих доказательства. Расследование продолжается.

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