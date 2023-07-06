Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:55
В Новосибирске произошел инцидент, в котором таксист из Кыргызстана пытался совершить сексуальное насилие над Викторией Головко, участницей конкурса «Миссис Сибирь — 2016». Виктория сама рассказала о произошедшем СМИ и указала, что случай произошел в ночь на 10 июня. В этот день она праздновала свой день рождения в одном из ресторанов города. В пять утра ее муж вызвал такси, чтобы доставить ее домой возле НГПУ, а сам отправился на работу.
Когда Виктория искала ключи от своей квартиры, таксист внезапно напал на нее и попытался раздеть. Мужчина порвал ее платье и хотел снять ее белье, в том числе и трусы. Виктория начала кричать и сопротивляться, но водитель нанес ей удар, разбив губу. В этот момент проезжавший мимо автомобиль привлек внимание нападавшего и он скрылся.
Задержание таксиста произошло 18 июня. Ему было предъявлено обвинение по статье УК РФ «покушение на изнасилование». Мигрант отрицает свою вину и утверждает, что он пытался просто разбудить свою клиентку.
Эта новость разлетелась по всем соцсетям. Новосибирцы начали массово обвинять мигрантов во всех смертных грехах, иногда забывая суть инцидента:
«Все чаще и чаще в сводках фигурируют мигранты…»;
«Дело не в нации на самом деле. Дело в людях. Наши русские пр*дурки пьяные за рулем убивают людей, устраивают драки, носилуют детей, нападают на чужие страны. Уничтожают природу и животных. Список можно продолжать бесконечно.»;
«На такой случай должен быть балончик хотя бы это раз, они себя чувствуют уже как дома ничего не боятся, всё думают с рук сойдёт. Кто знает, что у них на уме, они реально захватывают уже наш город»;
«Сколько случаев происходит, когда русские также делают. В несколько раз больше, чем мигранты. Если приезжий что-то незаконное начудил, это не означает, что теперь надо всех называть чурками, обезьянами»;
Другие же не стали защищать и саму пострадавшую женщину, обвинив ее в сексуальности и излишней красоте:
«Вы думаете она сама ему в трусы полезла, а он бедняга еле отбился? Что он ещё может рассказать если есть снятые и зафиксированные побои? Ситуация эта к сожалению стала „типовая“, и уже не раз свершившееся»;
«Почему опять верят только женщине? Может очередная фантазия или ипотека, долги, нужны деньги»;
«Девки, не выкатывайте свои буфера, не заголяйте задницы. Сами себе на них приключений ищете. В стране больше половины населения голодных мигрантов. Берегите себя и честь русской женщины»;
«Потому что нельзя быть на свете Красивоооой Такоооой!»;
«Вот так подарок на день рождения»;
«Открывается перепись оленей, которые будут писать „сама виновата“ и „спровоцировала насильника"»
«Как по мне конечно история странноватая, но вполне реально могло быть»;
«Возбужденное дело за возбужденного киргиза».
Орфография и пунктуация атворов комментариев сохранена*