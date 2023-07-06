В Новосибирске произошел инцидент, в котором таксист из Кыргызстана пытался совершить сексуальное насилие над Викторией Головко, участницей конкурса «Миссис Сибирь — 2016». Виктория сама рассказала о произошедшем СМИ и указала, что случай произошел в ночь на 10 июня. В этот день она праздновала свой день рождения в одном из ресторанов города. В пять утра ее муж вызвал такси, чтобы доставить ее домой возле НГПУ, а сам отправился на работу.