Не все крупные компании в РФ готовы повышать зарплаты даже при дефиците кадров

Компания представила данные, в соответствии с которыми в прошлом году на двадцать процентов повысилась заработная плата в Норильске и Красноярском крае, на десять процентов — в Мурманской области и других регионах. В текущем году оплата труда всех сотрудников «Норникеля» вырастет еще на 6,1 процента.