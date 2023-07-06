Не все крупные компании в РФ готовы повышать зарплаты даже при дефиците кадров

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
При этом не все крупные предприятия готовы повышать заработную плату сотрудникам. Это касается в том числе металлургической и горнодобывающей отраслей, где фонд оплаты труда не успевает за инфляцией, пишут Новые Известия.
Соответствующее исследование было проведено аудиторской компанией «Б1». По его результатам в прошлом году, когда в России уровень инфляции составил 11,9 процента в соответствии с официальными данными Росстата, из участвующих в опросе компаний восемьдесят восемь процентов индексировали зарплату своим работникам. В среднем, ФОТ был увеличен на 8%.
В исследование попали компании металлургической и горнодобывающей промышленности. Именно эти сектора больше всего пострадали от антироссийских санкций.
Лидирующие позиции по уровню индексации заработных плат в сфере металлургической и горнодобывающей промышленности, с учетом 2022 и 2023 годов, занимает группа «Норильский никель». Она опередила такие компании-гиганты, как «Северсталь», «Русал», ОМК, ММК, «Металлоинвест», корпорация «ВСМПО-АВИСМА», СУЭК, АЛРОСА и др.
Компания представила данные, в соответствии с которыми в прошлом году на двадцать процентов повысилась заработная плата в Норильске и Красноярском крае, на десять процентов — в Мурманской области и других регионах. В текущем году оплата труда всех сотрудников «Норникеля» вырастет еще на 6,1 процента.
Компания «Северсталь» Алексея Мордашова в апреле прошлого года увеличила заработную плату на 9 процентов всем своим сотрудникам. Компания «Русал», подконтрольная Олегу Дерипаске, увеличила зарплату работникам на 10 процентов. В других металлургических и горнодобывающих компаниях индексация заработной платы зафиксирована на аналогичном уровне. При этом в компании по производству титана «ВСМПО-АВИСМА» ситуация достаточно сложная — сотрудники пригрозили руководству дойти до президента из-за проблем с индексацией заработных плат.
ВСМПО-АВИСМА — важное предприятие для самолетостроения России. Однако из-за позиции руководства компания уже начала терять сотрудников. О проблеме с кадрами говорят все больше экспертов. В своем исследовании рекордный уровень кадрового дефицита в российской промышленности с 1996 года отметил заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло. Показатель составил тридцать пять процентов.
В этом году, по данным компании «Б1», проблемы с подбором персонала ожидают шестьдесят четыре процента предприятий. В тройку наиболее проблемных кадровых направлений эксперты включили такие категории, как «Рабочие на производстве» — 71 процент, «Производственный и инженерно-технический персонал» — 64 процента, «Информационные технологии» — 43 процента.