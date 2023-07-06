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Posted 6 июля 2023, 02:56

Published 6 июля 2023, 02:56

Modified 6 июля 2023, 02:58

Updated 6 июля 2023, 02:58

Руководителю проектной организации внесли представление

Новосибирская фирма завысила стоимость строительства объекта ЖД на 98,5 млн рублей

6 июля 2023, 02:56
Фото: Midjourney
Руководителю проектной организации внесли представление
В Новосибирске транспортная прокуратура выявила факты завышения стоимости строительства объектов железнодорожного транспорта на 98,5 млн рублей и внесла представление об устранении нарушений.

В Новосибирске транспортная прокуратура обнаружила, что фирма завысила стоимость строительства объекта железнодорожного транспорта на 98,5 млн рублей. Проверка была проведена в филиалах АО «Росжелдорпроект» и его субподрядных организациях.

В результате проверки выяснилось, что в смету проектно-сметной документации были включены неправомерные затраты на вывоз щебёночного балласта, который можно было использовать повторно. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Руководителю проектной организации было представлено требование исправить нарушения, и необоснованные затраты на сумму 98,5 млн рублей были исключены.

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