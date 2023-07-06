Новосибирские семьи получили выплаты по нацпроекту «Демография»

О действующих в регионе мерах поддержки семей с детьми рассказали на пресс-конференции 5 июля представители министерства труда и социального развития Новосибирской области.



Как отметил заместитель начальника управления организации социальных выплат министерства Дмитрий Радич, в регионе сформирована комплексная система мер финансовой поддержки семей с детьми разных возрастных категорий, в том числе в рамках национального проекта «Демография». «Сегодня более 100 тысяч семей с детьми получают выплаты, еще порядка 120 тысяч семей с детьми получают пособия по линии Социального фонда, — подчеркнул Дмитрий Радич. — Общий объем финансирования мер поддержки семей с детьми в 2023 году составляет порядка 20 млрд рублей».



Среди наиболее востребованных мер поддержки — областной семейный капитал, сумма которого в текущем году составляет порядка 140 тысяч рублей. Средствами уже распорядились более 37 тысяч многодетных семей. Как правило, сертификат используют на улучшение жилищных условий и покупку автотранспорта, а также на обучение детей в образовательных учреждениях региона.



Также в рамках реализации нацпроекта «Демография», в Новосибирской области семьям с детьми предоставляется единовременное дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье. Размер пособия составляет на первого ребенка 6 600 рублей, на второго — 13 200 рублей, на третьего и последующих –19 800 рублей. С начала 2023 года единовременное пособие получили уже 6 тысяч семей.



Создание и развитие сети социальных сервисов осуществляется в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Новосибирской области», а также проектной деятельности регионального минтруда и соцразвития и организаций социального обслуживания.