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Новосибирским бюджетникам зарплату поднимут дважды в 2023 году

6 июля 2023, 12:14
Работникам бюджетной сферы в Новосибирской области два раза повысят зарплату в 2023 году. Об этом заявил губернатор Андрей Травников в ходе сессии Заксобрания региона 6 июля.

Увеличение доходов новосибирцев заложили в бюджет области. Людей ждет две индексации.

«Первая индексация пройдет летом, вторая — осенью, с 1 октября», — сообщил Травников.

По словам главы региона, инфляция в этом году будет ниже прогнозируемой. И с учетом уточнения цен произойдет повышение оплаты труда.

Депутаты Заксобрания Новосибирской области одобрили бюджет. Было заявлено, что на повышение зарплат бюджетников заложили 3 млрд рублей.

#Алина Шефер#Зарплата#Индексация#Бюджетники#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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