Новосибирским бюджетникам зарплату поднимут дважды в 2023 году

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Увеличение доходов новосибирцев заложили в бюджет области. Людей ждет две индексации.
«Первая индексация пройдет летом, вторая — осенью, с 1 октября», — сообщил Травников.
По словам главы региона, инфляция в этом году будет ниже прогнозируемой. И с учетом уточнения цен произойдет повышение оплаты труда.
Депутаты Заксобрания Новосибирской области одобрили бюджет. Было заявлено, что на повышение зарплат бюджетников заложили 3 млрд рублей.