Новый поворот в скандале вокруг клиники «1+1» — медики могут вернуться в помещения

Решение суда принято в качестве обеспечительной меры по другим искам «Клиники НМТ», где ответчиком выступает владелец арендуемых помещений Станислав Беляев. Владельцы клиники считают, что это не они должны собственнику за аренду, а наоборот. В качестве аргумента приводится ремонт в помещениях клиники, оцененный в сумму около 200 млн рублей. На текущий момент по этому делу так же в качестве обеспечительной меры здание, где располагается клиника, арестовано, а его владельцам запрещено совершать с ним любые действия.