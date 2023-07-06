Новый поворот в скандале вокруг клиники «1+1» — медики могут вернуться в помещения

Posted 6 июля 2023, 07:18
Published 6 июля 2023, 07:18
Modified 6 июля 2023, 07:20
Updated 6 июля 2023, 07:20
Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск ООО «Клиника НМТ» (юридическое лицо, развивающее бренд «Клиника „1+1“) о предоставление отсрочки по исполнению решения суда, обязывающего клинику освободить помещения, занимаемые медучреждением в здании по адресу ул. Восход, 28
«Приостановить все действия по данному исполнительному производству до 30.10.2023. Решение вступило в силу, и подлежит немедленному исполнению», — говорится в материалах дела.
Таким образом, клиника «1+1» имеет законное право продолжать работу помещениях, откуда на днях медиков и пациентов насильственно вывели судебные приставы.
Решение суда принято в качестве обеспечительной меры по другим искам «Клиники НМТ», где ответчиком выступает владелец арендуемых помещений Станислав Беляев. Владельцы клиники считают, что это не они должны собственнику за аренду, а наоборот. В качестве аргумента приводится ремонт в помещениях клиники, оцененный в сумму около 200 млн рублей. На текущий момент по этому делу так же в качестве обеспечительной меры здание, где располагается клиника, арестовано, а его владельцам запрещено совершать с ним любые действия.
По данным системы Спарк, Станислав Юрьевич Беляев является единоличным владельцем ООО «Сансара» и ООО «Сибберри Клуб», которые занимаются сдачей недвижимости в аренду и предоставлением гостиничных услуг. Кроме того, он является совладельцем (50%) ООО «Айсклад-Нск» — в качестве основной деятельности в профиле компании указано предоставление складских услуг.
Помещения клиники «1+1» на улице Восход были опечатаны приставами в конце июня, в рамках исполнительного производства по судебному решению, признавшему за медиками крупный долг по аренде. Судебные споры между арендаторами и владельцем тянутся уже два года.