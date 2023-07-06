«Нырнул и не выплыл»: 7-летнего мальчика ищут возле реки в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Инцидент произошел 6 июня. Мальчик 7 лет ушел из дома на речку в Первомайском районе и пропал.
«Мальчик купался с друзьями, взрослых не было. Говорят, он нырнул и не выплыл. Ребята сразу позвонили родителям, испугались очень», — рассказали Atas.info очевидцы.
«Идет проверка по факту исчезновения ребенка. По словам товарищей, мальчик скрылся под водой. Тело еще не найдено», — утонили в пресс-службе СУ СКР региона.
Сейчас дно реки и берег обследуют водолазы.