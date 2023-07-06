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Published Сегодня, 12:25

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«Нырнул и не выплыл»: 7-летнего мальчика ищут возле реки в Новосибирске

6 июля 2023, 12:25
Фото: 1MI

В Новосибирске 7-летний мальчик пропал у реки

Семилетний мальчик бесследно пропал во время купания в реке в Новосибирске. Его уже ищут водолазы, на месте работают следователи.

Инцидент произошел 6 июня. Мальчик 7 лет ушел из дома на речку в Первомайском районе и пропал.

«Мальчик купался с друзьями, взрослых не было. Говорят, он нырнул и не выплыл. Ребята сразу позвонили родителям, испугались очень», — рассказали Atas.info очевидцы.

«Идет проверка по факту исчезновения ребенка. По словам товарищей, мальчик скрылся под водой. Тело еще не найдено», — утонили в пресс-службе СУ СКР региона.

Сейчас дно реки и берег обследуют водолазы.

#Алина Шефер#Дети#18+#Река#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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