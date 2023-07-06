В среду, 5 июля, пострадавший пришел в сознание и рассказал о происшествии. Он уточнил, что один из нападающих был с ножом, а другой с камнем. В ходе драки он сломал нос одному из своих нападавших, после чего они стали еще агрессивнее. Всего ребенку было нанесено более 70 ударов ножом. У него также были сломаны руки, утверждали СМИ.