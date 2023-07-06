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Подросток, изрезанный сверстниками под Новосибирском, назвал причину нападения

6 июля 2023, 01:30
Фото: АСТ-54
Мальчик пострадал сильно
Избитый сверстниками под Новосибирском подросток вышел из комы и рассказал о причинах нападения: он занимал крупную сумму денег одному из нападавших.

Подросток, который был избит сверстниками в районе Новосибирска, рассказал в ВК-паблике «АСТ-54» о причинах нападения. Инцидент произошел 29 июня в селе Плотниково, когда двое школьников нанесли другу серьезные травмы. Парня ударили камнем, а его лицо порезали ножом на берегу реки Иня. Спасение пришло от местных жителей, которые случайно проходили мимо. После этого парня доставили в Чкаловскую больницу.

В среду, 5 июля, пострадавший пришел в сознание и рассказал о происшествии. Он уточнил, что один из нападающих был с ножом, а другой с камнем. В ходе драки он сломал нос одному из своих нападавших, после чего они стали еще агрессивнее. Всего ребенку было нанесено более 70 ударов ножом. У него также были сломаны руки, утверждали СМИ.

Также парень признался, что причиной нападения была не девушка, как утверждали слухи, а деньги. Он ранее одному из своих нападавших занял большую сумму.

Ранее было возбуждено уголовное дело против обоих нападавших по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц». Старшего 15-летнего отправили в СИЗО, а младшему 14-летнему назначили домашний арест.

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