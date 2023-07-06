Предложение Корпорации МСП: уменьшить штрафы для микробизнеса в десять раз

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Согласно поправкам, представленным в законопроекте генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем, минимальные штрафы по требованиям неимущественного характера целесообразно уменьшить до 5000 рублей, а по денежным искам — до 1000 рублей.
Предложение КМСП основано на анализе информации от субъектов МСП и нацелено на снижение административного давления на малый бизнес в соответствии с указанием президента России Владимира Путина, пишет rostovgazeta.ru. Письмо с законопроектом было направлено министру юстиции Константину Чуйченко и поступило в Минюст 3 июля. В настоящее время инициатива находится на рассмотрении, пишут «Ведомости».
Представители КМСП указали в письме, что текущая норма не учитывает имущественное и финансовое положение организации, а также ее доход. Согласно письму, сбор по исполнительным листам имеет признаки штрафной санкции и должен соответствовать критерию соразмерности в соответствии с решениями Конституционного суда. Поэтому КМСП предлагает снизить размер сбора и сделать его для микропредприятий таким же, как для индивидуальных предпринимателей.
В письме также отмечено, что сумма исполнительских сборов, взимаемых с микробизнеса за период 2019–2022 годов, значительно превышает общую сумму задолженности. Например, задолженность по налогам, пошлинам, страховым взносам, штрафам ГИБДД и другим государственным органам составляла 141 миллион рублей, тогда как объем собранных исполнительских сборов составил 1,38 миллиарда рублей.
Представленное КМСП предложение о снижении минимальных штрафов распространяется только на микропредприятия, включенные в реестр МСП. В письме объясняется, что доля таких предприятий составляет 91,3% от общего числа юридических лиц в стране и 99,3% в структуре МСП.
Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева высказывает мнение, что исполнительский сбор, фактически являющийся штрафом, должен быть пропорционален последствиям нарушения. Например, нельзя счесть соразмерным, если должнику, не исполнившему документ на сумму 500 рублей добровольно, будет начислен исполнительский сбор в размере 10 000 рублей.
Председатель «Опоры России» Александр Калинин также отмечает, что микропредприятия уже испытывают недостаток оборотных средств, а их финансовое положение ухудшается из-за задержек взаиморасчетов по контрактам и госзакупкам.