Предложение Корпорации МСП: уменьшить штрафы для микробизнеса в десять раз

Представители КМСП указали в письме, что текущая норма не учитывает имущественное и финансовое положение организации, а также ее доход. Согласно письму, сбор по исполнительным листам имеет признаки штрафной санкции и должен соответствовать критерию соразмерности в соответствии с решениями Конституционного суда. Поэтому КМСП предлагает снизить размер сбора и сделать его для микропредприятий таким же, как для индивидуальных предпринимателей.