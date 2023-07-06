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Posted 6 июля 2023, 09:43

Published 6 июля 2023, 09:43

Modified 6 июля 2023, 09:45

Updated 6 июля 2023, 09:45

Магазины закроются 1 августа 2023

Прощай, роскошь: в центре Новосибирска закрываются два бутика модной одежды из Италии

6 июля 2023, 09:43
Фото: 1MI
Магазины закроются 1 августа 2023
Два старейших бутика модной одежды Patrizia Pepe и Liu-Jo закрываются в Новосибирске из-за невыгодности продажи фирменной одежды из-за курса валют и сложной логистики.

В Новосибирске закрываются два известных бутика модной одежды из Италии — Patrizia Pepe и Liu-Jo. Эти магазины открылись в 2007 и 2008 годах соответственно, но теперь руководство приняло окончательное решение об их закрытии.

Причиной этому стали экономические факторы, такие как рост курса евро и сложности с логистикой, пишет НГС.

Владельцы магазинов не видят выгоды в продаже дорогой итальянской одежды в текущих условиях, поэтому планируют перейти на дешевые поставки из Китая или Турции. Затруднения с логистикой и изменение цен на товары также повлияли на решение о закрытии магазинов.

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#Эмилия Губарева#Бизнес#Общество#Город#Новосибирск
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