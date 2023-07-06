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Posted 6 июля 2023, 06:30

Published 6 июля 2023, 06:30

Modified 6 июля 2023, 06:32

Updated 6 июля 2023, 06:32

Рабочий погиб, сорвавшись с высоты 12 этажа на строительстве ЖК в центре Новосибирска

6 июля 2023, 06:30

В Новосибирске каменщик погиб при падении с 12 этажа стройплощадки

Прораба частной фирмы подозревают в смерти рабочего на стройке ЖК в центре Новосибирска. Следователи СУ СКР продолжают расследование.

Трагедия произошла 1 июня 2023 года при строительстве многоэтажки в Центральном районе города. Нанятый прорабом каменщик работал на 12 этаже здания, в какой-то момент подошел к краю, где не было ограждения, и упал вниз.

По данным следствия, прораб не обеспечил безопасные условия труда работника. Кроме того выяснилось, что он не имел допуска к высотным работам и страховочного снаряжения.

По факту нарушений правил безопасности на стройке, из-за которых погиб человек возбудили уголовное дело. Сейчас проводят экспертизы, опрашивают свидетелей.

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