Рабочий погиб, сорвавшись с высоты 12 этажа на строительстве ЖК в центре Новосибирска

Posted 6 июля 2023, 06:30
Published 6 июля 2023, 06:30
Modified 6 июля 2023, 06:32
Updated 6 июля 2023, 06:32
Трагедия произошла 1 июня 2023 года при строительстве многоэтажки в Центральном районе города. Нанятый прорабом каменщик работал на 12 этаже здания, в какой-то момент подошел к краю, где не было ограждения, и упал вниз.
По данным следствия, прораб не обеспечил безопасные условия труда работника. Кроме того выяснилось, что он не имел допуска к высотным работам и страховочного снаряжения.
По факту нарушений правил безопасности на стройке, из-за которых погиб человек возбудили уголовное дело. Сейчас проводят экспертизы, опрашивают свидетелей.