Родители требуют уволить директора школы из-за кучи двоек по ОГЭ и ЕГЭ

Результаты ЕГЭ тоже не радуют: в специализированном «химическом» классе множество учеников заработали двойки и тройки. Родители уверены, что причиной, в первую очередь, является отсутствие дополнительных занятий со слабыми учениками. К тому же, исполняющий обязанности директора школы Ольга Прасолова не смогла найти общий язык с педколлективом, так как за время ее работы уволилось двенадцать учителей.