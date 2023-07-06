Родители требуют уволить директора школы из-за кучи двоек по ОГЭ и ЕГЭ

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:00
Как сообщает precedent.tv со ссылкой на мать одного из школьников, родители жутко недовольны результатами ОГЭ. Их дети получили кучу двоек по итогам экзамена. В частности, «неуд» по математике есть у 24-х учеников из трех девятых классов. После пересдачи двоечниками оказались уже девять школьников.
Результаты ЕГЭ тоже не радуют: в специализированном «химическом» классе множество учеников заработали двойки и тройки. Родители уверены, что причиной, в первую очередь, является отсутствие дополнительных занятий со слабыми учениками. К тому же, исполняющий обязанности директора школы Ольга Прасолова не смогла найти общий язык с педколлективом, так как за время ее работы уволилось двенадцать учителей.
Родительская общественность намерена добиться отстранения руководителя школы от работы. После сбора подписей будет направлено письмо в департамент образования.