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Родители требуют уволить директора школы из-за кучи двоек по ОГЭ и ЕГЭ

6 июля 2023, 14:00
Фото: precedent.tv
Школьники плохо сдали экзамены

В Новосибирске родители требуют уволить директора из-за плохо сданных экзаменов

В Новосибирске родители учеников МАОУ ЦО «Развитие» требуют уволить директора. Причиной являются плохие отметки по ОГЭ.

Как сообщает precedent.tv со ссылкой на мать одного из школьников, родители жутко недовольны результатами ОГЭ. Их дети получили кучу двоек по итогам экзамена. В частности, «неуд» по математике есть у 24-х учеников из трех девятых классов. После пересдачи двоечниками оказались уже девять школьников.

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Результаты ЕГЭ тоже не радуют: в специализированном «химическом» классе множество учеников заработали двойки и тройки. Родители уверены, что причиной, в первую очередь, является отсутствие дополнительных занятий со слабыми учениками. К тому же, исполняющий обязанности директора школы Ольга Прасолова не смогла найти общий язык с педколлективом, так как за время ее работы уволилось двенадцать учителей.

Родительская общественность намерена добиться отстранения руководителя школы от работы. После сбора подписей будет направлено письмо в департамент образования.

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#Новосибирск#Образование#Александр Ляхов#Школьники#Экзамены#Родители
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